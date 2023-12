Chivas regresó a los trabajos en Verde Valle de cara al Clausura 2024 y se espera la presencia de Fernando Gago con el plantel para el día de mañana. Por otra parte, de cara al inicio del campeonato la directiva las altas y bajas que tendrá. A su vez, afirman que por esta razón Memo Martínez no será jugador del Rebaño Sagrado.

A lo largo de todo el 2023 el equipo que era dirigido por Veljko Paunovic tuvo serios problemas con sus centros atacantes. Es más, Fernando Hierro falló en este aspecto ya que Daniel Río no solo no fue utilizado, sino que además lo invitaron a irse, sumado a que Ricardo Marín no estuvo a la altura de la circunstancia.

Por otra parte, de cara al Clausura 2024 se informó que Chivas estaba detrás de Guillermo Martínez. El atacante de Puebla fue el tercer máximo goleador del torneo pasado luego de haber anotado once goles. Es por esto que el Guadalajara está detrás de él desde que finalizó su torneo.

Sin embargo, informan que Pumas se metió en la conversación en los últimos días y que estaría más cerca de concretar su llegada para el próximo certamen. Según lo informado por Fernando Esquivel los Universitarios se le roban el fichaje al Guadalajara debido a que van con su chequera y cuatro millones limpios para llevarse al centro atacante.

No hay que olvidarse que la semana pasada Diario Récord informó que Puebla buscaba quedarse con al menos cinco millones de dólares, por lo que Chivas había ofrecido tres más jugadores. De esta manera, el Rebaño Sagrado se quedaría sin su ansiado deseo por no querer invertir en un nuevo refuerzo.

Colorado Rapids va por Eduardo Torres

Por otro lado, esta tarde trascendió que a Chivas llegó una oferta por Eduardo Torres, jugador que pretendía llegar a Juárez para el próximo campeonato. Según lo informado por Erick López se trata de Colorado Rapids, mientras que Rodrigo Camacho informó que la directiva analiza la propuesta.

Chivas quiere a Gerardo Arteaga

A su vez, en el día de hoy trascendió que Chivas comenzó gestiones para quedarse con el fichaje de Gerardo Arteaga. “El Guadalajara inició pláticas con Gerardo Arteaga para convencerle de llegar a Chivas. El futbolista ya tenía acercamientos con América, pero el Rebaño quiere llevarse al jugador”, expresó Rodrigo Camacho en su cuenta X.