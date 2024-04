La continuidad de José Juan Macías en Chivas pende de un hilo debido a la falta de oportunidades que ha recibido por parte de Fernando Gago, por lo que han comenzado las especulaciones en torno a su futuro; sin embargo, el delantero lo tiene claro, se mantiene comprometido con el Rebaño.

JJ comenzó el Clausura 2024 como el titular en el eje de ataque del Guadalajara; sin embargo, una serie de molestias físicas, aunado a la contratación de Chicharito Hernández y el regreso de una lesión de Ricardo Marín, relegaron a Macías a la tercera opción en el ataque del conjunto tapatío.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que será hasta que termine este torneo cuando el atacante rojiblanco se reúna con la directiva y decida dónde continuará su carrera, misma que desea mantener en la Perla de Occidente, pero sin posibilidades de jugar, preferiría un cambio de aires.

“Hasta el momento no ha tenido una plática personal con el técnico, hay intercambio de opiniones con el cuerpo técnico. Mientras esté peleando el puesto cada uno y lo dejó muy claro Fernando Gago al arranque del torneo, cada quien estará viendo los minutos que merece de acuerdo lo que se necesita y dependiendo del rival.

“Hasta el momento, JJ se mantiene tranquilo. Sabe que las lesiones no le han permitido estar como él necesitaba en el aspecto físico. Sí ha llegado la desesperación cuando ha estado en banca y sin preferencia para darle minutos, pero no lo lleva a tomar una determinación de me voy terminando el campeonato.

“Macías va a aguantar hasta el final del torneo. Espera que cuando le den minutos, los aproveche (…) Esperará a ver cómo transcurre el campeonato y tomar una de las mejores decisiones junto con la directiva, porque dentro de la planeación del torneo entrante, cuál es la posición que va a tomar dentro del equipo para ver alternativas para tener actividad”, explicó Ramírez en su canal de YouTube.

¿Por qué no se quedó José Juan Macías en León en el 2019?

El préstamo que concretó Chivas con el León tenía la opción a compra a cambio de 15 millones de dólares, cifra que La Fiera estuvo a punto de pagar; sin embargo, el propio JJ Macías pidió a Jesús Martínez Murguía que le permitiera regresar al Guadalajara, ya que sería el delantero titular tras la salida de Alan Pulido.