El Rebaño Sagrado no pudo pasar del empate ante Pumas luego de haber igualado en la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga MX. Tras el encuentro Arturo Ortega habló en conferencia de prensa y realizó una crítica a Fernando Gago al no aceptar que parte de sus decisiones llevaron a que el Guadalajara iguale en el Estadio Akron.

Al Rebaño Sagrado no le quedaba otra opción que ganar para depender de sí mismo en lo que restaba de la fase regular en la búsqueda de la clasificación directa. Sin embargo, se igualó y ahora hay grandes posibilidades de disputar dos juegos del play-in para llegar a la Fiesta Grande.

Tras el pésimo partido que se llevó adelante, Arturo Ortega no se hizo cargo de sus errores y dio excusas al estilo de Fernando Gago. Habló del estado del campo de juego y falta de contundencia cuando faltó mayor generación de juego y profundidad, la cuáles fueron escasas de la mano de Cade Cowell.

Arturo Ortega no se hizo cargo de sus errores en Chivas vs. Pumas. (Foto: IMAGO7)

“No fuimos contundentes. Hoy no se dio el resultado, pero me quedo con esa espinitas porque tuvimos esas oportunidades”, explicó. Y agregó: “Evidentemente queremos proponer en casa. Sobre la cancha no hay excusas. Tuvimos opciones claras, no fue la cancha. No tuvimos la capacidad de finalizar como se debe. Es evidente que la cancha no está como se debe”.