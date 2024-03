Ídolo de Cruz Azul defiende a Fernando Gago en Chivas: No sean malos, ya fue campeón

Las Chivas de Guadalajara pasan por el peor momento de este primer semestre del 2024, ya que bajo la dirección de Fernando Gago han tenido altibajos que se han hecho evidentes en los dos recientes duelos donde cayeron goleados por Cruz Azul y América tanto en el Torneo Clausura como en la Concachampions, no obstante, Christian Giménez confía en que la labor de su compatriota mejore en los siguientes duelos.

El Chaco no pudo ocultar su malestar cuando empezaron a criticar a Gago por pocos los méritos con los que llegó al Rebaño Sagrado a finales del 2023 con la finalidad de darle continuidad a la labor que realizó Veljko Paunović durante todo el año anterior, pero hasta el momento hay más dudas que respuestas.

Fue en el programa La Última Palabra de Fox Sports donde varios comentaristas se lanzaron contra lo que sucedió con Gago contra América, argumentando que su proyecto se está tambaleando a pesar de que en algunos duelos Chivas ha mostrado un buen funcionamiento, por lo que el ídolo de Cruz Azul salió en defensa del timonel rojiblanco.

Son resultadistas, no ven los proyectos a largo plazo: Chaco Giménez

“También lo criticaron cuando llegó a Chivas. ¿Qué meritos hizo para llegar a Chivas (Paunovic)? Lo hablan con mucha facilidad, como si fuera muy fácil. No sean malos. ¿Y ustedes saben lo que hizo Gago en Argentina? Salió campeón, le ganó a Boca dos veces, en la Supercopa y en el torneo. Ustedes son resultadistas, no son amantes de los procesos largos”, fue parte de lo que comentó Giménez, argentino naturalizado mexicano.

Chaco Giménez pide confianza en el proyecto de Gago. Foto: Imago7/Ramón Balandrán

Carlos Hermosillo criticó a Erick Gutiérrez

Por su parte, Carlos Hermosillo, otro histórico de La Máquina y también exjugador de Chivas en el 2002, arremetió con todo sobre Erick Gutiérrez por su lentitud dentro de la cancha en el duelo contra América y afirmó que le hará una invitación para que juegue con los equipos de veteranos.

“Yo le mandaría a Erick Gutiérrez una invitación para que viniera a jugar con los veteranos, sería muy bueno. Erick Gutiérrez tiene así, mucho tiempo… Se lo dije a él: ‘Deja de jugar como adulto’. Tiene que ser el mismo jugador que llegaba (al área) y disparaba… No puedes caminar, es un jugador internacional“, comentó Hermosillo.