Al igual que en la Leagues Cup 2023, Chivas volvió mostrar el pésimo nivel que trae y fue superado ante Santos Laguna por el Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, reconocido periodista realizó una bestial crítica al decir lo que mucho se cree de Alexis Vega.

A lo largo de los últimos meses, el Rebaño Sagrado ha vuelto ser un equipo protagonista con la llegada de Veljko Paunovic y Fernando Hierro. Es más gracias a ellos volvió a estar presenten en una definición de una Liguilla desde la salida de Matías Almeyda.

Por otro lado, lo sucedido ante Santos Laguna volvió a revivir malos recuerdos porque no huba una idea de juego y faltó el plus que de un Alexis Vega que no aparece en los momentos importantes. Ante Erick López marcó lo que muchos piensan del Gru al marcar que no es un líder.

“Creo que el tema es que aquí no hemos equivocado. Alexis Vega no tiene ese tinte de liderazgo”, comentó el periodista en Televisa Guadalajara. Y agregó: “No estoy defendiendo Alexis. Es un tipo de muchísima calidad. En su mejor nivel es Top cinco de la Liga MX. Dime tres jugadores en su top que estén mejor que Alexis”.

A su vez, el reportero del Rebaño Sagrado reiteró que con este tipo de caracteristias se toman de manera innata. “Ahí está Alexis Vega. No tiene liderazgo. Eso es una cosa que con eso naces y él no lo tiene. Tiene mucha calidad, pero no le va a dar el toque de calidad que le queda”, cerró Erick López.

¿Cuándo vuelve a ver acción Chivas en el Apertura 2023?

Luego de caer ante Santos Laguna, Chivas volverá a ver acción en el Apertura 2023 ante Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. A su vez, el próximo sábado 16 jugará el Clásico Nacional ante América.