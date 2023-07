En Chivas están trabajando arduamente para conseguir un proyecto poderoso que los mantenga en la elite del futbol mexicano, por lo que Amaury Vergara ha apostado por contratar a gente con experiencia como Fernando Hierro; sin embargo, el presidente del Rebaño aseguró que tiene un compromiso permanente con el conjunto tapatío.

Desde hace unos días, el Guadalajara ha estado incorporando a nuevos socios comerciales que están inyectando capital para aliarse con el club rojiblanco, por lo que el hijo de Jorge Vergara aseguró que esas inversiones no condicionan su compromiso con el club tapatío.

“No les tengo que explicar cómo funciona un club. Los clubes necesitamos alianzas, pero no solamente económicas (…) Cualquier patrocinio que llegue fortalece al club, eso no es nada que no sepan. El compromiso no cambia con un patrocinio o sin un patrocinio, el compromiso siempre está.

“Es muy bonito formular la pregunta para amarrar una respuesta, pero mi respuesta concreta es el compromiso de Chivas para siempre estar fortaleciéndose y competir en el más alto nivel, independientemente de cualquier marca que venga a ayudarnos a patrocinar. Ahora más con un aliado más en nuestra parrilla y eso siempre es bueno para el club”, declaró el directivo en conferencia.

¿Cuándo jugará Chivas contra León?

El conjunto rojiblanco comenzará su recorrido en el Apertura 2023 contra el Club León en la cancha del Nou Camp, duelo que está pactado a disputarse el próximo lunes 3 de julio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.