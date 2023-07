Fernando Hierro trajo consigo una serie de propuestas con las cuales está tratando de revolucionar la estructura de Chivas e inclusive del futbol mexicano, por lo que a más de seis meses de su gestión decidió hacer un severo movimiento para potencializar su ideología en el interior del Rebaño.

Desde su llegada, el Director Deportivo del Guadalajara se dio a la tarea de conocer los procesos, planeaciones y metodología de trabajo en fuerzas básicas del club, por lo que tras tener varios meses de reconocimiento, el español decidió dar el siguiente paso para tratar de mejorar.

Una de las personas que llegó al Guadalajara junto a Hierro fue Fran Pérez, quien tiene mucha experiencia en el trabajo con juveniles, por lo que será el encargado de consolidar los proyectos para que puedan dar el paso a Primera División, tomando el puesto de Director de Formación Profesional.

Con esta nueva estructura, el español estará encargado de supervisar los procesos en el Tapatío de Liga de Expansión, la Sub 23 y la Sub 18, por lo que ahora Mariano Varela ahora se encargará desde la Sub 6 hasta la Sub 16.

