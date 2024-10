El día que Roberto Alvarado tuvo la fantástica idea de lanzar un barreno en una sala de prensa al interior de las instalaciones de Verde Valle previo a una conferencia para el Clásico Tapatío, muchos fueron los señalamientos sobre el jugador de las Chivas de Guadalajara, pero nadie había explicado de manera más clara a que se debe el comportamiento del futbolista rojiblanco.

Más allá del gran talento que indudablemente tiene el Piojo Alvarado, lo que sucedió en la sede de entrenamiento del Rebaño Sagrado con los medios de comunicación, el Tiburón Sánchez explicó que es una situación que a ningún canterano se le ocurriría y mucho menos a uno de los futbolistas experimentados que tienen una identidad rojiblanca.

Joel Sánchez explica el penoso comportamiento de Alvarado

“El caso de la identidad, como lo dice Demetrio (Madero), tú lo ves con quienes manejan el vestidor, los festejos, que rapan a los jugadores y piensan rápido o dos o tres jugadores que no son de aquí (De Chivas). Y yo creo que desde ahí arranca la identidad, o sea el jugador de casa ni por aquí le pasa… ¿Cómo vas a tirar un barreno en tu casa?”.

“O a lo mejor en casa ajena como que se te hace más fácil, como que no te duele, pues, como que no es tuyo. Está medio confuso lo que estoy diciendo, pero me entienden muy bien. A alguien de casa no se le ocurre eso, pero tampoco se les ocurre tomar el liderazgo, ahí lo dijeron en la Final contra Tigres que les faltó eso”, fue algo de lo que explicó el Tiburón Sánchez al podcast Guardianes de la Tradición que conducen Demetrio Madero y Fernando Quirarte.

Reveló el Tiburón Sánchez que despreció a Fernando Hierro

En la misma charla, el Tibu manifestó que cuando llegó Fernando Hierro a Guadalajara y se reunió con varios ídolos de los rojiblancos, reveló que no le interesó ser parte de este hecho en el que conoció a exjugadores como Adolfo Bautista, Fernando Quirarte y Demetrio Madero, por mencionar a algunos.

Sánchez aseguró que se sintió utilizado con este ejercicio y por ello decidió no asistir, pues en un inicio cuando fue contactado por los altos mandos del Rebaño pensó en que tendría una oportunidad en el equipo de sus amores, pero cuando se dio cuenta que simplemente sería para presentarse con Hierro, rechazó la propuesta.