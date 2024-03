José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, se notó visiblemente ilusionado por compartir ataque con Chicharito Hernández. Una posibilidad que ha sido muy cuestionada por el planteamiento con sólo un hombre en punta del entrenador Fernando Gago. Los dos canteranos tapatíos se recuperaron juntos de sus respectivas lesiones y ahora pudieran compartir juego en la ofensiva del Rebaño Sagrado.

El ariete rojiblanco, formado en Verde Valle y con una breve pasantía europea, platicó en exclusiva con Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado. La Capitana, en su podcast Gol y Puerta, le consultó al atacante la posibilidad de estar en cancha junto a Hernández Balcázar. A lo que Yei-Yei refirió que “sí, claro que podemos jugar juntos“.

Macías confesó en el podcast de La Capitana que “somos (jugadores de) diferentes características, totalmente y pues, le voy a aprender muchísimo“. El ariete recordó que “entonces, yo no nada más (juego de centro delantero). En León, mi mejor temporada, yo no jugaba de nueve como aquí. Yo jugaba como de doble nueve, pero poquito atrás, como un falso nueve“.

El atacante rojiblanco, aún de 24 años de edad, se ilusionó con la posibilidad de compartir la ofensiva del Guadalajara con su ídolo, Javier Hernández. Macías advirtió que “entonces, claro, si llegan a meter doble nueve; yo ahí atrás, poniéndole las asistencias, claro que puedo jugar“. Si así se entusiasmó el delantero de las Chivas, qué quedará para los aficionados rojiblancos que ya sueñan con ver a esta dupla.

Los delanteros cumplieron juntos su proceso de reinserción al primer equipo (Instagram)

JJ Macías habló del próximo partido contra León

La esposa de Andrés Guardado durante el episodio del podcast le comentó sobre la próxima fecha de Chivas frente al León en la Liga MX. La Capitana le preguntó si “sería difícil volver a enfrentar a León y celebrar un gol“. A lo que Macías reconoció de forma tajante, que “no. Fíjate que ya he jugado contra ellos (León). Sí, sí he festejado y todo, pero al final del día saben el cariño que le tengo y festejo porque metí el gol, no porque le metí el gol a León. Pero claro que amo a León, amo su gente, el club, todo“.

Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. León en Liga MX

El Club Deportivo Guadalajara se enfrenta con León en el Estadio Akron, el sábado 9 de marzo. Un emocionante partido correspondiente a la Jornada 11 del calendario de la ronda regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Duelo que tiene programado su inicio en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.

La última vez que Chivas recibió a León en Liga MX

La última vez que Guadalajara recibió a Cruz Azul en el Estadio Akron fue hace un tiempo: el miércoles, 20 de julio de 2022. Un partido en el marco de la Jornada 4 de la ronda regular del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, que se saldó con el empate 0-0 con los Panzas Verdes. Cristian Calderón (45+5′) erró un penal y después, Luis Olivas (65′) fue expulsado por los rojiblancos.

El viernes, 9 de septiembre de 2023, Chivas derrotó 2-0 a León en un amistoso del Tour Rebaño. Duelo que se celebró en el Estadio SeatGeek de la ciudad de Chicago, Illinois. Los goles de Cristian Calderón y Jesús Sánchez sellaron el triunfo en la unión americana.