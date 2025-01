Jesús Orozco Chiquete, una de las principales figuras en las últimas campañas de Chivas, enfrenta una tensa situación con la directiva rojiblanca. El joven defensor de 22 años desea abandonar el Rebaño Sagrado para marcharse a Cruz Azul, en un novela que lleva varias semanas pero que de momento sigue sin concretarse.

La tensión escaló en las últimas semanas, tanto entre clubes como con el propio jugador, quien hasta se ausentó a entrenamientos para intentar forzar su traspaso a la Máquina Cementera. Aunque de momento ya entrena a la par de sus compañeros, Jesús Orozco sigue decidido a marcharse y continúa a la espera del acuerdo entre Cruz Azul y Chivas.

Amaury Vergara amenazó a Jesús Orozco con enviarlo al Tapatío

A la espera de que se resuelva el fichaje, el periodista Jesús Hernández volvió a señalar que el propietario de Chivas podría determinar una sanción ejemplar para Chiquete Orozco: “Amaury ya le dijo, si no te compra Cruz Azul, vas a ser banca del Tapatío. Amaury ya se la juró al Chiquete, si no te pagan, no vuelves a jugar en Chivas”.

Esta situación, aunque con distintos protagonistas, recuerda al caso de Omar Bravo en 2006. Luego del Mundial de Alemania, el histórico goleador rojiblanco expresó su deseo de emigrar al futbol europeo, algo que la directiva por entonces liderada por Jorge Vergara rechazó al considerarlo una pieza fundamental del proyecto.

Las diferencias entre el goleador y la directiva tuvieron como consecuencia un inédito castigo para un jugador con la trayectoria de Omar Bravo, quien por un tiempo fue relegado al Tapatío, en una medida que generó polémica y debate entre los aficionados. Al poco tiempo, el ídolo rojiblanco regresó al primer equipo y fue clave para el título del Apertura 2006, aunque el conflicto marcó un antes y un después en su relación con Chivas.

Chivas accedería a vender a Jesús Orozco

Por lo pronto, todo indica que finalmente Jesús Orozco será vendido a Cruz Azul, ya que Chivas no quiere privarse de un ingreso millonario histórico y además el jugador perdería valor en caso de quedarse sin jugar. Los compañeros y el cuerpo técnico aún ven con buenos ojos a Chiquete, pero la relación entre este y la institución ya está rota y el jugador podría evitarse el sufrir un castigo como el de Omar Bravo, un jugador que incluso escribió una historia mucho más rica con lam playera del Rebaño Sagrado.