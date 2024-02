Luis Olivas, futbolista del Mazatlán FC, lanzó el miércoles una advertencia a su exequipo: Chivas de Guadalajara, que enfrenta el viernes en la Liga MX. El canterano rojiblanco recordó su paso por Verde Valle, pero aprovechó para sentenciar a sus excompañeros. Esto, con miras al partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024 a celebrarse en el renombrado Estadio El Encanto, que tendrá un llenazo inédito.

El defensor, formado en el Rebaño Sagrado, resaltó el presente rojiblanco tras cinco victorias seguidas entre el campeonato y la Concachampions 2024. Pero afirmó, que los Cañoneros también viene de cosechar un triunfo al vencer 2-0 al Atlas en el inmueble mazatleco, el pasado viernes. Reconoció en conferencia que “en lo personal y grupalmente nos sentimos bien“.

El Compa Olivas, como se apoda al zaguero desde su paso por las Fuerzas Básicas del Guadalajara, se refirió al triunfo en la Jornada 6 del Clausura 2024. Reconoció que “anímicamente el resultado positivo contra Atlas, el partido pasado nos dio para arriba. Tenemos una buena sinergia, buena convivencia y buscaremos la victoria como de lugar de local. Porque tenemos que hacernos fuertes aquí (como anfitrión)“.

El central, que cumplió 24 años el sábado 10 de febrero, advirtió a su exequipo. Admitió que “sí. La verdad, Chivas viene bien. Viene con victorias, nosotros también venimos de una victoria y dar un paso importante para nosotros es vencer aquí a Chivas, porque es nuestra casa. Debemos de hacernos fuertes aquí, creo que hemos dejado ir puntos de locales, que ya no pueden pasar. Entonces, va a ser un buen partido, va a ser un buen roce y nosotros vamos a buscar la victoria como siempre“.

Agradeció a Chivas su paso y lo analizó en la previa

Luis Olivas, durante su intervención, aceptó lo especial que será la visita de este viernes. Señaló -con una sonrisa dibujada en su rostro- que “es algo grato. Siempre agradecido con ellos, fueron los que me dieron la oportunidad de debutar en Primera División, con los que pues desde chico estuve allí. Pero ahorita estoy representando los colores de Mazatlán y soy un profesional en eso. Como siempre, voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a dar el máximo para que mi equipo, pues que hoy es Mazatlán salga con la victoria, como ya lo he repetido“.

El defensor argumentó que “como todo, siempre se analiza al rival. Siempre se analiza el parado de equipo, cómo presionarle, por dónde atacarle y eso es lo que venimos entrenando toda la semana y esperar el viernes, que es el partido, para llevarlo a cabo. Entonces, creo que afinar los detalles, claramente está. Ellos, también vienen con una dinámica positiva y contrarrestar eso“.

¿Cómo afronta la visita del Guadalajara?

El zaguero, pese a la sonrisa en su rostro al hablar de su exequipo, refirió que “personalmente, lo afronto como todos los partidos. Porque siempre lo tomo como el que sigue es el más importante. Siempre busco analizar las debilidades del rival, el balón parado, por dónde nos pueden atacar. Sus fortalezas, por ejemplo, defensa central, lo delanteros por dónde atacan más, si pica por acá“.

Olivas añadió que “entonces, me preparo. Analizo mis rivales y ya posteriormente, me analizo personalmente aquí trabajando. Trabajo también horas extras para mejorar mi rendimiento. Entonces, tengo una buena preparación, no nada más para este partido, sino lo vengo haciendo siempre previo a todos los partidos. El ambiente en el grupo, la verdad, está fenomenal“. Reiteró, que “el equipo está en un ambiente muy positivo y esperamos que así siga“.

No pudo ocultar su hueso colorado de chivahermano

La última consulta de la conferencia, Luis Olivas, desató su lado rojiblanco y mostró su hueso colorado de chivahermano. Aseveró en plena sala que “Chivas es un equipo grande y todos los equipos le quieren ganar y nosotros no somos la excepción. Entonces, vamos a buscar esa victoria y también va a ser algo bonito, porque va a haber un lleno. Entonces, el ambiente aquí en El Encanto se va a sentir muy chingón“. Esto, ante el inminente Boletos Agotados que se espera en el partido del viernes para el inmueble mazatleco.