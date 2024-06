Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores más influyentes de los años recientes dentro del futbol mexicano, por ello ha tenido dos etapas diferentes como estratega de las Chivas de Guadalajara, no obstante la segunda se dio en medio de una peculiar situación donde Miguel Herrera tuvo mucho que ver y fue el Piojo quien reveló lo que sucedió en aquel 2014.

Ahora La Volpe ha incursionado en los podcast y ‘Lavolpismo’ ha entrado en el gusto de muchos aficionados, quienes pueden observar las distintas entrevistas que realiza el Bigotón con personajes del futbol mexicano y en esta ocasión Miguel Herrera relató el día que le había encontrado trabajo en América, pero el argentino ya estaba arreglado con el Rebaño Sagrado de Jorge Vergara.

Lo cual fue muy extraño en aquel 2014, debido a que la relación entre La Volpe y el entonces dueño de Chivas no era de lo mejor, pero finalmente este vínculo no duró mucho tiempo porque al cabo de un mes el estratega fue despedido de los rojiblancos por aquel escándalo con la podóloga, Belém Coronado.

“¿Te acuerdas que una vez me dijiste ayúdame? Y yo te dije sí, y no hablé con la gente de América. Y hablé con Yon de Luisa, y le dije ‘Oye Ricardo ya no quiere ser técnico de Primera División, a mí me lo dijo, quiere ser director deportivo, es un gran formador, es un tipo que va a enseñar a los chavos, lo que la gente dice que se va a pelear con las figuras, ahí no hay figuras, los que dicen que se expone a la prensa, no hay prensa porque va a estar trabajando con los chavos y va a enseñar a los entrenadores y a los jóvenes’ y así lo estuve jodiendo un mes”.

La segunda etapa de La Volpe con Chivas solo duró unos días. Foto: Imago7/Javier Palacios

“Y me dice, ya lo hablamos y sí nos interesa, le vamos a dar un contrato de prueba de dos años en el América, y le dije mejor dámelo a mí. Le hablo al señor (La Volpe), ‘ya te tengo en el America’ y me dice ‘acabo de cerrar con Chivas’ ¿cierto o no? Yo decía, ¿con Chivas?, si con uno de los que más se ha peleado es con el señor Vergara, cómo a Chivas, si ya estás en América”, fue parte de lo reveló Herrera en el podcast de La Volpe, dejando entrever que nunca escuchó la advertencia de lo que podría pasar con Vergara Madrigal.

Chivas tendrá amistoso contra Leónes Negros el sábado

Por su parte, el Rebaño sigue con su preparación para el arranque del Torneo Apertura 2024 el 5 de julio, por lo cual sostuvieron un partido amistoso frente a los Leones Negros de la UdeG este sábado en la cancha del Estadio Akron a las 9:00 de las mañana, donde los rojiblancos se llevaron el triunfo.