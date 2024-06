El delantero José Juan Macías salió de las Chivas de Guadalajara motivando por las circunstancias más que por un deseo genuino de dejar al equipo de sus amores, ahora desde Santos Laguna el goleador reveló las razones por las que no pudo mostrar su verdadero nivel en la escuadra rojiblanca.

Desde el 2021, JJ Macías ha sido atacado por una serie de lesiones que han mermado no solo su rendimiento dentro de la cancha, también el valor de su carta que en el 2020 estaba cercano a los 10 millones de euros y actualmente está en 2 mde, por tal motivo su carrera ha dado un giro de 180 grados,

La decisión de Macías de marcharse al equipo de Torreón no fue porque deseará dejar al Rebaño Sagrado, sino por la falta de oportunidades que tendría con el estratega Fernando Gago, quien lo había relegado como una tercera o cuarta opción en el ataque por detrás de Ricardo Marín y de Javier Hernández.

No obstante, Macías reconoció que su estado físico fue una de las claves para que no rindiera como se esperaba, sobretodo luego de sufrir dos graves lesiones en la rodilla derecha que lo tuvieron más de un año y medio sin actividad, pero en el pasado Clausura 2024 también se perdió algunos duelos por problema musculares.

El delantero espera aprovechar su oportunidad en Santos. Foto: Fox Sports

“Claro que duele, ¿por qué? Porque siempre tuve el respaldo de la afición, las lesiones no me dejaron, ahí uno se queda con esa espinita, pero también aceptar que es la vida y que no se dio y la vida sigue”, fue parte de lo que comentó JJ Macías en entrevista para Fox Sports.

Macías confía en volver a la Selección Mexicana

El delantero surgido de la cantera de Guadalajara tiene plena confianza en recuperar su máximo nivel y volver al Tricolor: “Yo creo que con goles no vería por qué no tener esa oportunidad, aparte que el técnico me conoce muy bien, tengo muy buena relación con él y pues todos los compañeros que están ahí los conozco desde la Subs, desde las inferiores, desde las selecciones, pues bueno, nos conocemos y espero en base a los resultados y rendimiento poder tener la oportunidad”.