El futbolista rojiblanco ingresó en la segunda mitad y aunque no se esperaba mucho, logró convencer a varios fanáticos.

La afición de Chivas quedó sorprendida con el rendimiento de un jugador en el amistoso vs. América

Pocas conclusiones positivas pueden sacarse de una derrota ante los grandes rivales. Chivas volvió a perder en el Clásico Nacional ante América. Otra vez muriéndose de nada. Otra vez sin poder convertir. Otra vez sin rebeldía ni reacción. Sin embargo, algunos fanáticos destacaron los minutos de Daniel Aguirre.

Tuvo que pasar mucho tiempo para que la afición rojiblanca pudiera ver en acción a Daniel Aguirre, uno de los tres refuerzos que llegó para este Apertura 2024. Al ser un desconocido para la gran mayoría y no tener grandes referencias, los fanáticos no esperan mucho de él. Incluso su falta de minutos también invita a pensar que el flamante fichaje no cuenta con la calidad necesaria.

Daniel Aguirre sorprendió con su nivel ante América

En la segunda mitad, ya con Chivas sin poder cambiar la imagen, Arturo Ortega decidió cuatro modificaciones en simultáneo. Uno de los ingresos fue el de Daniel Aguirre, quien apenas había jugado en el amistoso contra Caimanes de Colima, en lo que fue más un partido de exhibición que una prueba real.

En el mediocampo, más precisamente en el rol que le pertenecía a Fernando Beltrán, Aguirre demostró ubicación y concentración, algo que bastó para dejarle una buena sensación a los aficionados en medio de una noche para el olvido ante el cuadro azulcrema.

En redes sociales hubo incluso cierta sorpresa por los minutos de Daniel Aguirre, quien decidió bien con balón y fue rueda de auxilio al lado del “Oso” González. Habrá que ver si ese ingreso le alcanza para ganarse más oportunidades, a la espera de saber quién será el nuevo entrenador del primer equipo.

Los otros que ingresaron vs. América

Además de Aguirre, también ingresaron en la segunda mitad elementos como Pavel Pérez, Isaac Brizuela, Bruce El-Mesmari, Teun Wilke, Jesús Sánchez, Luis Rey y Saúl Zamora. Con los regresos de los seleccionados y la reincorporación de los lesionados, puede que varios de estos tengan menos oportunidades para mostrarse.