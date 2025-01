Uno de los puntos a resolver por Óscar García Junyent en Chivas de Guadalajara es la falta de capacidad goleadora. Recién en el cuarto partido de pretemporada llegó el único gol de jugada que convirtió el Rebaño Sagrado en su preparación. El otro había sido convertido por Ricardo Marín de penal ante Leones Negros.

El tanto de Yael Padilla ante Tampico Madero en el encuentro jugado por la Copa DIF es un buen comienzo, pero queda mucho por mejorar. Un dilema a resolver es quién ocupará el centro del ataque en el inicio del Clausura 2025. El próximo sábado el equipo rojiblanco hará su debut ante Santos Laguna.

Quien sumó más minutos en esa posición fue Ricardo Marín. Sin embargo, en el partido ante la Jaiba Brava el titular fue Javier Hernández, quien debería ser el primer número 9 en caso de estar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas. Chicharito es el jugador con la carrera más importante en toda la Liga MX, por lo que su titularidad debería ser indiscutible.

Javier Hernández jugó más de 4 años en Manchester United. (Getty)

No obstante, el ex Manchester United pasó el 2024 en la enfermería, con una lesión tras otra, y solo pudo marcar un gol. Contra Tampico Madero fue sustituido en el entretiempo, justamente por Marín, que no sorprendería que sea el titular ante Santos Laguna el próximo fin de semana.

La comparación de Cade Cowell con un jugador histórico

Otro que jugó en la posición de centrodelantero en la actual pretemporada fue Cade Cowell. El vaquero ocupó el área rival durante algunos minutos de los amistosos. De igual manera, su posición predilecta sigue siendo sobre los costados del ataque.

Encuesta ¿Quién debe ser el centrodelantero titular de Chivas en el Clausura 2025? ¿Quién debe ser el centrodelantero titular de Chivas en el Clausura 2025? Chicharito Hernández Ricardo Marín Cade Cowell YA VOTARON 2 PERSONAS

En el partido contra Tampico Madero, el jugador nacido en Estados Unidos ingresó en el entretiempo. Los 45 minutos que jugó le alcanzaron para realizar una interesante jugada por la banda izquierda y no mucho más. Pero esa situación lo llevó a ser comparado en redes sociales con Gareth Bale, el histórico jugador que brilló en Real Madrid. “¿Cowell o Bale?“, se preguntaron con gracia los aficionados.