La falta de refuerzos de jerarquía está siendo la gran crítica de los aficionados de Chivas hacia la directiva encabezada por Amaury Vergara. Una amplia mayoría considera que el Rebaño no invierte como debería de hacer para poder tener una plantilla competitiva y capacitada para pelear por títulos.

En las últimas horas, luego de celebrar su cumpleaños, Amaury Vergara habló sobre la realidad que vive Chivas en el podcast Guardianes de la Tradición. Allí, el propietario del Rebaño explicó por qué no han llegado más refuerzos. Entre sus argumentos, está el de que ya se cuenta con una muy buena plantilla.

Gago apenas hizo dos cambios vs. Cruz Azul

En un partido clave, ante un rival directo como lo fue la Máquina Cementera, Chivas volvió a perder por la mínima y echar en falta la presencia de un finalizador de jerarquía. La Hormiga González no pudo y Chicharito sumó una nueva lesión; esto sumado al bajo nivel que arrastra Ricardo Marín.

Lo cierto es que el Rebaño quedó en desventaja tras sufrir otro gol de pelota parada y a partir de allí no tuvo demasiadas variantes para cambiar la historia. Un dato que habla por sí sólo y que contradice a Amaury Vergara, es que Gago apenas realizó dos modificaciones: los ingresos de Ricardo Marín y Carlos Cisneros, por Érick Gutiérrez y Alan Mozo.

Si Chivas tiene tan buena plantilla domo dice Amaury, ¿por qué Gago no confía en la banca en un partido de estas características? El entrenador argentino, al parecer, no creía que ninguno de sus elementos podía cambiar la historia ante la Máquina Cementera, señal de que no abundan opciones.

Marín fue uno de los pocos elementos ofensivos que tenía Chivas en la banca (Imago7)

¿Qué relevos tenía Chivas en la banca?

Futbolistas como Yael Padilla, Fidel Barajas, Isaac Brizuela, Víctor Guzmán y Omar Govea se quedaron sin ver minutos, algo que habla a las claras sobre lo que piensa Gago sobre la calidad de su plantilla. A diferencia de Amaury Vergara, el estratega no parece confiar en varios elementos de la nómina actual.