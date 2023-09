Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, habló después de 10 días de sufrir una goleada 4-0 ante América en el Clásico Nacional. El canterano no ha podido superar esa humillante derrota, que adjudicó a un mal día, pero después de hacer una desconcertante confesión. ¿Miedo al eterno rival?

El estelar volante del Rebaño Sagrado reconoció las carencias que tuvieron ante las Águilas en la cancha del Estadio Azteca. El rojiblanco aseguró que un duelo del calibre del Clásico de México debe jugarse con mayor intensidad, algo que nunca lograron mostrar.

El Nene Beltrán, en una entrevista para TUDN, reconoció que “fue un mal partido como equipo, un mal día. Fue muy duro porque son esos partidos que no quieres perder; tienes que jugar distinto, correr, meter, luchar. Y lo decía Fernando (Hierro) competimos, pero no como veníamos haciendo“.

La confesión de Fernando Beltrán en el Clásico Nacional

El canterano de las Chivas tuvo un espacio para la autocrítica al señalar los errores cometidos por el equipo en el Clásico Nacional. Aseveró que “nunca salimos a una cancha a decir que vamos a perder. Nos faltó en términos tácticos, valentía, posesión del balón, atrevimiento. Se tiene que jugar con más pasión“.

Beltrán confesó a TUDN que “fue un partido muy malo, pero concedimos mucho el balón hacia ellos. Hubo, no digo respeto, un cierto temor a no equivocarnos, y al final nos terminamos equivocando, lo que resultó en goles“. Una revelación de temor que seguramente causará polémica entre la afición del Guadalajara.

Fernando Beltrán se siente menospreciado en Chivas

El volante de las Chivas ha marcado dos goles en este Apertura 2023, pero reveló que en ocasiones siente que su desempeño en la cancha no recibe el crédito que merece. Luego de advertir que “a veces, mi trabajo no se ve tanto o no recibe mucha atención. La participación en los goles que he tenido con el equipo ha sido muy importante. Contribuyo a generar jugadas o dar pases a compañeros mejor ubicados para que puedan orquestar el gol. Muchos no se fijan en eso. Para mucha gente no importa, pero a mí sí“.