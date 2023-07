El sector más nostálgico de la afición de las Chivas de Guadalajara ya se ilusiona con la irrupción de los juveniles Yael Padilla y Jesús Brígido en el primer equipo, durante este inicio del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Por lo que ya rememoraron una especial dupla histórica con la que los comparan.

Los dos canteranos del Rebaño Sagrado despertaron la nostalgia de la afición al recordar a dos figuras históricas. Ambos debutaron en la victoria 2-1 en León en la Jornada 1 del Apertura 2023, los primeros en la era de Veljko Paunovic como entrenador rojiblanco.

Padilla, de apenas 17 años de edad, acompaña al primer equipo de Chivas desde marzo para una gira por Estados Unidos. El cuerpo técnico de Paunovic le vio cualidades, seguimiento y lo llevaron hasta su debut. ¿El resultado? Dos goles en tres fechas y uno más al Athletic Club de Bilbao para coronar el Trofeo Árbol de Gernika. La afición ya lo reconoce con sonoras ovaciones.

Paunovic advirtió en conferencia de prensa sobre Padilla que “nosotros lo intentamos proteger, pero no hay que pensar que hay un enemigo. Simplemente, creo que tiene que ser muy sabio. Él debe de disfrutar su momento, no le podemos decir: ‘no mires, no leas, no te expongas’. Hay que darle las herramientas para que sepa manejar esta situación. Todos soñamos con marcar gol en nuestro debut y convertirnos en un pequeño ídolo. Tiene que aprender a llevar esa fama. Hasta el momento lo ha hecho muy bien“.

El otro debutante de Chivas: Jesús Brígido

Brígido, de 21 años de edad, debutó como goleador en la victoria de 2-0 sobre Necaxa, el jueves, para cumplir el objetivo de irse como invictos a la Leagues Cup. El delantero recordó que “desde pequeño le he ido a Chivas, es un orgullo representar estos colores. De chico veía mucho a Chicharito y a Omar Bravo, grandes referentes del club“.

Una combinación despertó la nostalgia en Chivas

El segundo gol del triunfo 2-0 (2-2) sobre Athletic Club de Bilbao llegó en una combinación entre los dos canteranos sensación del torneo. Brígido filtró el balón para Padilla, quien definió con un disparo cruzado ante la salida del portero. Una imagen que despertó la nostalgia en la afición al recordar en sus mejores años a Omar Bravo y Alberto Medina. Ambos chivahermanos, canteranos, atrevidos, veloces, con personalidad y mucha química en la cancha, ¿estamos ante una nueva versión con Padilla y Brígido?