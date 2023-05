Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, tuvo un desempeño notable y que fue clave en la victoria 1-0 (1-1) sobre Atlas en el Estadio Akron, para sellar el pase a la Semifinal del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que no dudó en dedicarle una emotiva declaración de amor a su equipo.

El central del Rebaño Sagrado apareció como titular en la alineación del director técnico Veljko Paunovic como central por izquierda y se aventó un partidazo al secar por completo al delantero Julio Furch en sus incesantes intentos por servir de pivot para generar peligro en el área rojiblanca.

El Pollo Briseño platicó tras el partido con Claro Sports y aún sobre el césped del Estadio Akron reconoció que “nos preparamos para este partido. Muchas veces uno no viene jugando por equis razón, pero hay que estar aquí. Se pasó. Somos un grupo muy unido y hay que pensar en el siguiente rival que es América“.

La misión que le encomendó Veljko Paunovic

Briseño reveló a Claro Sports la encomienda que le hizo el cuerpo técnico y refirió que “ese juego directo que tiene el Atlas hay que competir, hay que reventar y ese es mi fuerte. Con la estrategia del equipo pudimos nulificar. Al final ya no tenía piernas y nos ganaron una que otra, pero así es. Hay que sufrir a veces“.

La declaración del Pollo Briseño

El defensor del Guadalajara confesó que “no tengo más que agradecimiento con la afición que se ha entregado al cien y hay que regresarlo en la cancha. Yo me parto el alma, me mato por este equipo y voy a tratar de dar lo mejor“.

