Erick Gutiérrez, futbolista de las Chivas de Guadalajara, tuvo otro desempeño sobresaliente a pesar de la derrota 1-0 ante Tigres UANL. Un partido celebrado en el Volcán, apenas de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El estelar medio dejó una estadística que confirmó su adaptación y que está listo para ser la figura que todos esperan en el redil.

El mediocampista del Rebaño Sagrado ha sido figura estelar en este arranque del torneo. El flamante refuerzo del pasado Apertura 2023 sufrió para poder convertirse en una pieza clave del plantel. Tuvo participación en 12 de las 17 fechas del torneo, de ellas apenas siete como titular. Sumó solo 632 minutos y un gol, que le marcó a Querétaro en la Jornada 15.

El Guadalajara viene de perder por la mínima diferencia con Tigres en el Estadio Universitario, tras un solitario gol de Sebastián Córdova (61′). Esa anotación bastó para sellar el primer revés de la gestión del técnico argentino en el banquillo rojiblanco. El mediocampista acumula los 180 minutos de acción en este Clausura 2024 y una estadística en específico confirmó que está listo.

La plataforma estadística del futbol mexicano, Statiskicks, publicó este martes el cálculo de los “centrocampistas con mayor Índice de Efectividad de Duelos” en la temporada 2023-2024 de la Liga MX. En el que se consideró el volumen y efectividad de duelos ganados: ofensivos, defensivos, aéreos y divididos. Un apartado que reunió a jugadores con al menos 600 minutos acumulados en la campaña y que comandó el Guti.

La estadística que confirma la adaptación del Guti

Erick Gutiérrez apareció como líder del departamento con una efectividad en los duelos ganados de 100. Lo escoltaron en el podio: el argentino Tomás Belmonte (Toluca) y el brasileño Rodrigo Dourado (San Luis), ambos con con 99. De acuerdo a la estadística suministrada por Statiskicks.

Erick Gutiérrez resaltó el trabajo con Gago en Chivas

El Guti llegó como refuerzo bomba proveniente del PSV Eindhoven, pero le costó para adaptarse al Guadalajara. El volante refirió a Claro Sports que “la temporada pasada fue muy difícil para mí, a nivel personal, por el tema de que no estuve en pretemporada. Jugué a la Leagues Cup entrenando una semana y a partir de ahí, no jugué más de cinco y me turné mucho con Víctor Guzmán. El torneo pasado creo que no jugamos casi juntos, pero este torneo creo que puede ser muy diferente“.

Erick Gutiérrez añadió a Claro Sports que “en el tema de que hice pretemporada, ya estoy más adaptado. Y con la llegada de Fernando Gago creo que me ha ayudado bastante en lo personal, por la forma de jugar de él“. El mediocampista al ser cuestionado sobre la transición entre Veljko Paunovic y el argentino reconoció que “el diálogo es muy importante, de escuchar al jugador y creo que él (Gago) lo tiene y ahora en los entrenamientos se está viendo reflejado y en los partidos bueno, llevamos un partido. En el tema personal y en el tema grupal creo que el equipo se siente muy cómodo también por la idea de juego que tiene y yo estoy muy contento con la idea de Gago“.