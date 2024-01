La llegada de Javier Hernández a las Chivas de Guadalajara sigue causando controversia de principio a fin por sus honestas declaraciones sin filtro una vez que tomó el micrófono en su presentación en el Estadio Akron, por lo cual la reconocida comunicadora Denise Maerker emitió su punto de vista.

Fue en el programa Tercer Grado Deportivo que se transmite por el Canal de las Estrellas donde la periodista manifestó su desagrado por algunos conceptos que lanzó Chicharito en el Gigante de Zapopan, pero sobretrodo cuando mencionó que Chivas era el equipo más grande “de este pinche país”.

En este sentido, Maerker criticó que Hernández Balcázar se expresara de esa forma de un país en el que no ha vivido por muchos años y pidió mayor mesura a la hora de referirse a México, sin embargo David Faitelson justificó las palabras del artillero del Rebaño Sagrado indicando que todos hemos utilizado esa palabra para referirnos a distintas situaciones como: “pinche tráfico” o “pinche país”.

“Yo no lo digo ni en mi casa porque no lo pienso. Ese señor (Javier Hernández) no lo estaba diciendo en su casa (lo de pinche país). Lo estaba diciendo en un evento público ante 45 mil personas, diciendo cuan increíble era Chivas y lo contrastaba”, fue parte de lo que comentó Maerker con un rostro de molestia.

Comparan discurso de Chicharito con el de un político

Por su parte, Alejandro de la Rosa tampoco estuvo muy de acuerdo con lo que manifestó Chicharito ante más de 40 mil personas para dejar en claro que está contento por volver al equipo de sus amores y donde aseguró que hará lo que esté en sus manos para llevar a Guadalajara a los primeros planos del futbol nacional.

Ven discurso de Chicharito exagerado. Foto/Imago/ Juan Carlos Nuñez Cubeyro.

“Chicharito está para conferencista o político en campaña a partir de mañana, como futbolista no sé, y lo sabremos a finales de marzo y ahí es donde la gente lo tiene que cuestionar, lo tiene que presionar o aplaudir, porque Chicharito vino para hacer goles no para dar conferencias”, indicó el comentarista de TUDN.

No hay futbolista preparados en Mexico: David Faitelson

Por su parte, Faitelson reveló que en el futbol mexicano no hay muchos jugadores preparados tanto dentro como fuera de la cancha: “Yo no creo que haya muchos futbolistas preparados, no creo que Chicharito sea un hombre preparado, obviamente ha forjado una carrera muy buena, hay adentrarse hoy al lenguaje y ha estudiado para poder conectar con los jóvenes, pero no me parece un tipo pensante, para mí no sería un futbolista pensante”.