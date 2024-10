Miguel Herrera es uno de los entrenadores mexicanos más exitosos de los años recientes, por ello es imposible no pensar en su gran capacidad como estratega a la hora de buscar técnico para las Chivas de Guadalajara como está sucediendo en este preciso momento, después de la partida de Fernando Gago.

La directiva del Rebaño Sagrado ha puesto manos a la obra para encontrar al técnico ideal en lo que resta del Torneo Apertura 2024, ya que Arturo Ortega, actual timonel del Tapatío de la Liga de Expansión, dirigirá el Clásico Nacional del domingo, pero es un hecho será su debut y despedida del banquillo.

La dura confesión de Miguel Herrera que le cierra las puertas de Chivas

En la emisión de La Última Palabra de Fox Sports, el Piojo Herrera fue cuestionado sobre su respuesta a un posible interés de Chivas para asumir las riendas del equipo, pero reconoció que su vinculación con el América es una prioridad y en este sentido, sería un tema que no le gustaría para nada al público rojiblanco, por lo que quedó muy claro su sentir.

Espinoza toma ventaja para dirigir a Chivas. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

“Ya lo dije mil veces, no pasa por Miguel Herrera, yo lo único que siempre he dicho, nunca voy a decir que no porque al rato me va a pasar lo que a otros, entonces yo creo que hay que decir lo principal: Yo tengo una estirpe americanista que a la gente por ahí de Chivas no le gusta, por eso a lo mejor ni están pensando en mí”.

“Yo de repente veo que sueno en todos lados, si me buscan las Chivas no le diría que no, es un equipo mexicano con buenos chavos, con buenos jugadores, pero yo siempre he estado pensando más en el América”, fue parte de lo que comentó Herrera, quien fue campeón con América, pero no pudo replicar su éxito en los Tigres de la UANL.

¿Quién será el técnico de Chivas?

Por el momento varias versiones colocan a Gerardo Espinoza y a Robert Dante Siboldi como las opciones más avanzadas para tomar el cargo en la dirección técnica de Chivas, aunque al inicio el Loco parecía tomar ventaja, en las últimas horas el uruguayo, campeón con Tigres y Santos, suena con mayor fuerza, pero la realidad es que no hay nada definido.