La razón por la que Chicharito no volvería a Chivas en el 2024: No es un tema de dinero

La posibilidad de que Javier Hernández llegué a las Chivas de Guadalajara como el fichaje estelar para el Torneo Clausura 2024 ha generando mucha ilusión entre los aficionados, quienes lo recibirán con los brazos abiertos, aunque también hay jugadores de la plantilla como José Juan Macías que hace un par de días apoyaron la posible contratación del goleador.

En el Rebaño Sagrado saben que uno de los objetivos es fortalecer el equipo que dirige Veljko Paunović, quien no tuvo muchas variantes en los momentos cruciales durante el Torneo Apertura 2023, sobretodo en el ataque porque Alexis Vega no fue ese referente que se pensaba tanto por sus lesiones, como por sus indisciplinas.

En este sentido, distintos reportes indican que Javier Hernández ha sido buscando por el director deportivo, Fernando Hierro con el objetivo de negociar su llegada a las Chivas para el siguiente año, pro hasta el momento no se ha podido concretar nada, aunque Chicharito ya explicó que tampoco está cerrado a volver al equipo que lo vio nacer como profesional.

Sin embargo, en una entrevista con el Escorpión Dorado habló de algunas razones por las que tampoco ve mal no regresar a la Perla Tapatía, ya que considera que su tiempo en el equipo fue muy exitoso y haber dejado ese grato recuerdo también sería una parte importante en su carrera.

Razones por las que Chicharito no ve mal no volver a Chivas

“La manera romántica seria que yo pudiera terminar mi carrera en Chivas. Nunca he estado cerrado, pero también se deben de dar muchas cosas, pero más allá de eso es creo que hay mucha gente que es muy joven todavía, pero mi relación con las Chivas es cómo me dieron tantísimo (sic) yo también les di muchísimo, yo también en mi etapa les di muchísimo, un campeonato, aunque no participé mucho”.

Chicharito es el máximo anotador en la historia del Tricolor. (Foto: Francisco Estrada/JAM MEDIA)

“Campeón goleador, me fui a Europa o sea, la historia de Chicharito con las Chivas puede ser mejor, sí, como todas, como la historia de la Selección, claro que se pueden hacer mejor las cosas pero son historias las cuales han sido muy reciprocas, quiero llamarlo. Obviamente que un club te dé la oportunidad y en la Selección siempre va a estar por encima de los demás, pero siempre puedas dar más y quedas a deber, pero mi punto es que mi historia con las Chivas está muy bien y si se llega a dar bienvenido sea, pero que si no que no me echen en contra a toda la afición y digan ‘es que no quiso ir y demás’”, fue parte de lo que reveló el goleador mexicano.

Chicharito llegaría gratis a Chivas ara el 2024

Una vez que terminó la temporada de la MLS en Galaxy de Los Ángeles dio a conocer que Hernandez Balcázar no seguiría en la institución de Estados Unidos, ya que su contrato llegó al final y no hubo renovación, por tal motivo si lo quiere en el Rebaño no tendrían que pagar más que su salario, que tampoco es cosa menor.