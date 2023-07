Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, acaparó este domingo la Primera Página de Récord con una reveladora entrevista. El goleador profesó una sentida promesa a la afición rojiblanca tras volver de una lesión que lo alejó de las primeras tres fechas del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, con la emotiva reaparición del estelar atacante, viene de vencer 4-2 (2-2) en penales al Athletic Club de Bilbao para quedarse con el Trofeo Árbol de Gernika. Los rojiblancos se preparan ahora para disputar la Región Central 3 de la Leagues Cup 2023.

El Gru Vega espera recuperar su forma física, ritmo de juego y su lugar en la alineación de Chivas en esta Leagues Cup 2023. Los rojiblancos debutan con una visita al FC Cincinnati y luego al Sporting Kansas City en la fase de grupos.

Alexis Vega resalta la unión de Chivas

El delantero del Guadalajara destacó en un despacho de Récord que la unión del plantel “se ha visto en los resultados. Hemos crecido como equipo, nos juntamos a convivir entre nosotros para hacer más grupo. Creo que eso es lo que nos ha dado los resultados y esperamos seguir de la misma manera“.

La promesa de Alexis Vega tras volver de la lesión

Vega sufrió una lesión en la rodilla derecha, durante la concentración con Selección México para la Copa Oro 2023. Esa ausencia le ayudó a descubrir una nueva versión de sí mismo. En una entrevista con TUDN reveló que “después de la lesión he crecido bastante, he pensado diferente. Desde que tengo a mis hijos me han dado ese bajón de ‘pon los pies en la tierra’ y ahora trataré de ser lo más profesional que pueda, enfocarme en mi carrera y estoy seguro que con el trabajo que estoy haciendo van a ver un Alexis diferente“.

La influencia de Veljko Paunovic en su maduración

El delantero de Chivas admitió que no atravesó ese proceso en solitario. Además del apoyo de su familia, tuvo la exigencia de su entrenador Veljko Paunovic, quien busca la mejor versión del goleador. Vega reconoció a TUDN que “cuando llegué era un poco más inmaduro. Ahora que ya sabes de lo que se trata, no nada más es ser jugador dos horas. Cuando llegó Pauno me tomó como ese rol de ser líder del equipo, ningún otro técnico me había tomado de esa manera. Él me ha regañado bastante, porque había veces que llegaba tarde; él me cambió esos hábitos“.