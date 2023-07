Rafael Márquez Lugo, exdelantero de las Chivas de Guadalajara, envió la noche del domingo una urgente advertencia a la directiva rojiblanca en cuanto a la negociación con Alan Pulido. Esto, de cara a su posible regreso al redil en el mercado de pases del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El exgoleador del Rebaño Sagrado lanzó su advertencia después de la expulsión del tamaulipeco el domingo con Sporting Kansas City en el empate 3-3 con FC Cincinnati en TQL Stadium. Partido que elevó el telón de la Región Central 3 de la Leagues Cup 2023.

Márquez Lugo apareció la noche del domingo en la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports y fue consultado sobre la sensación del Apertura 2023: Yael Padilla. El exartillero rojiblanco elogió al juvenil, pero recordó a la directiva su urgencia en el mercado de pases.

Rafael Márquez Lugo elogia a Yael Padilla

El exdelantero de las Chivas reconoció que Padilla: “me encanta y si algo le habíamos criticado al Guadalajara es que le diera chance a los chavos, no“. Añadió: “que viéramos precisamente en este proyecto que tuvieran más espacio los jóvenes, fantástico. Pero eso no quiere decir que no necesites un centro delantero“.

La advertencia de Rafaael Márquez Lugo a las Chivas

El recordado goleador del Guadalajara advirtió que Chivas: “por supuesto que necesita un centrodelantero y no hay más, es Pulido. A Brandon (Vázquez) no creo que lo vayan a soltar y es Pulido, sí o sí“. Agregó que, “yo entiendo que este berrinchito le puede salir caro, pero no como para que no llegue a las Chivas“.