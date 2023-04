Pável Pérez prácticamente ha seguido todo su proceso con las Chivas de Guadalajara desde las categorías inferiores y esto le ha valido para cumplir varios sueños que no se limitan únicamente al futbol mexicano, pues ha tenido la oportunidad de jugar en España donde no le fue como esperaba, sin embargo cuenta con una experiencia de vida muy importante.

Con la llegada de Veljko Paunović a la dirección técnica, Pérez se ha ganado la oportunidad de ingresar en varios parte de cambio, sumando hasta la Fecha 13, 326 minutos, con lo cual queda claro que sus condiciones han sido del agrado del serbio, quien lo ve como un buen recambio en la media cancha, incluso ha sido titular en un par de encuentros y esto a su vez le da la confianza para seguir desarrollando sus cualidades.

Las 25 cosas que no sabías de Pável Pérez

25.- ¿Cuál es su nombre completo?

Pável Uriel Perez Hernández

Foto: Imago7/ Fabian Meza

24.- ¿Cuál es su apodo?

Aunque no muchos lo conocen así, algunos cercanos si le dicen la Chata

Foto: Imago7

23.- ¿De qué parte de la República Mexicana es?

De Tala, en el estado de Jalisco

Foto: Imago7/ Imago7

22.- ¿Cuando nació y cuántos años tiene?

Nació el 26 de junio de 1998 y tiene 24 años

Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

21.- ¿Cómo empezó su carrera en el futbol?

“De niño me gustaban más los toros, los caballos, andar con sogas y todo eso, como mis abuelitos tenían caballos ahí andaba disque ayudándolos, estaba yo chiquillo, me gustaba más vestirme de botas, pero llegó el momento que dejé los caballos como a los 7 años, había una liga de futbol de niños y de ahí para acá sólo futbol”, comentó para el portal de Chivas.

Foto: Imago7/ Juan Angel Ovalle

20.- ¿Quién fue su mayor influencia para jugar futbol?

“Mi familia obviamente, principalmente mi madre, fue quien estuvo en todo momento, me traía y llevaba en camión, a veces en los partidos aquí en Guadalajara me traía sin saber, sin conocer, en taxi, nos perdíamos, es la que siempre estuvo ahí, la que siempre me apoyó”, confesó Pérez.

Foto: Imago7/Rodrigo Peña

19.- ¿A qué equipo le iba el Pável de niño?

El jugador del Rebaño reconoció que desde pequeño siempre ha sido chiva al igual que toda su familia: “Desde que llegué al club, toda mi familia es Chiva y conforme fueron pasando los años le tomé mucho cariño, además Chivas me ha dado todo, debutar, mi primer gol en Primera División, ¿qué más le puedo pedir a esta institución?”.

Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

18.- ¿Cuándo fue su debut como profesional?

El 7 de agosto del 2021 en un partido ante Bravos de Juárez, al entrar de cambio por Juan de Dios Aguayo.

Foto: Imago7

17.- ¿Cuándo metió su primer gol con Chivas?

Fue en la Jornada 15 del Clausura 2022 cuando Pável marcó su primera anotación al anotarle a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.

Foto: Imago7/ Fabian Meza

16.- ¿Quién fue el técnico que lo debutó en Liga MX?

Fue el técnico Víctor Manuel Vucetich, quien le dio la oportunidad.

Foto: Imago7/ Fabian Meza

15.- ¿Cuál fue su primer equipo en la institución?

Empezó en el club Chivas Tala, en su ciudad natal, en la Tercera División y en la misma categoría pasó a Chivas Gigantera.

Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

14.- ¿Por qué se fue de Chivas a España?

“Yo llegué a Chivas Sub 20 en 2018, estuve 6 meses. Pase a la Segunda División Premier, donde estuve 1 año, con el ‘profe’ Omar Arellano, tampoco tuve tanta actividad; en la segunda vuelta de esa temporada estuvo el ‘profe’ Cadena, me gané su confianza, inicié un partido y ya no dejé de jugar hasta que llegamos a la Final ante Pumas. Después ya no hubo Segunda División en el club y me dijeron que iba a España a préstamo 1 año al Toledo de Tercera División, no lo creía”, mencionó el mediocampista.

Foto: Imago7/Ismael Arroyo

13.- ¿Cómo le fue en el Toledo de España?

Una lesión lo dejó al margen de la regularidad que esperaba, pero admitió que la experiencia es lo más enriquecedor de su vida: “En España no me fue bien, me lesioné y estuve fuera casi 6 meses, pero fue una experiencia que todo futbolista quiere tener, aparte es un futbol diferente, la categoría que me tocó era de fuerza, de choque, me tocó ver juegos de la UEFA en vivo”, relató para la página del Rebaño.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

12.- ¿Cuántos títulos tiene con Chivas?

No registra títulos con el Rebaño, hasta el momento.

11.- ¿Cuándo volvió a México tras su paso por España?

En el 2020 para jugar con el Tepatitlán los torneos Guardianes 2020 y 2021.

Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

10.- ¿Cómo le fue en Tepatitlán?

Fue campeón tanto de la Liga de Expansión como del Campeón de Campeones en 2021.

Foto: Imago7/Alejandra Suárez

9.- ¿Quién fue el entrenador que marcó su carrera?

“Me fue muy bien, gracias al ‘profe’ Paco Ramírez que explotó al máximo mis capacidades, desde los entrenamientos era al que más regañaba, al que más le llamaba la atención, al que a cada rato lo sacaba por hacer algo mal; llegué a platicar con él y le preguntaba ¿qué onda? ¿por qué me sacas? ¿por qué nada más me regañas a mí? Sacaba mi coraje, ahora le doy gracias por todo eso porque me ayudó a crecer y madurar”, abundó Pérez.

Foto: Imago7

8.- ¿Cuál ha sido el mejor momento de su carrera?

Pável recordó su primer gol con Chivas como el momento más emblemático: “Creo que fue este partido contra Tijuana, mi primer gol con Chivas, aparte escuchaba a la gente bien metida, coreando mi nombre, es algo que siempre soñé, meter un gol en el Estadio Akron y que estuviera mi familia presente”.

Foto: Imago7/ Juan Carlos Nuñez Cubeyro

7.- ¿Cuál es la parte más complicada de ser futbolista?

“Convivir con mi familia, los cumpleaños que no he estado porque tengo partido, también con mis amigos, en ese momento de niño lloraba porque no quería ir a entrenar, quería quedarme con mis amigos, a veces había torneos de cualquier cosa en la escuela y quería estar ahí, pero mi mamá me decía ‘si vas a querer esto tienes que ser disciplinado’”, explicó el canterano rojiblanco.

Foto: Imago7/ Fabian Meza

6.- ¿En qué otros equipos ha jugado fuera de Chivas?

En el Toledo de la Tercera División de España y Tepatitlán de la Liga de Expansión en México.

Foto: Imago7/ Fabian Meza

5.- ¿Cuál es su mayor sueño en Chivas?

“Mis retos son consolidarme en Primera División, sumar muchos minutos y ser Campeón con Chivas, también ser un referente y un ejemplo para todos los niños”, manifestó Pável al portal del Rebaño.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

4.- ¿Quién es su ídolo de Chivas?

Ramón Morales

Foto: Imago7

3.- ¿Ha tenido lesiones fuertes?

Una en el hombro que le impidió desarrollar su talento en España: “El peor momento fue el de mi lesión en España, me quebré el hombro y estuve 5 meses fuera, tardé en sanar, para todo futbolista una lesión es algo duro, pero gracias a Dios no fue en las piernas”.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

2.- ¿Qué número utiliza?

Para este Clausura 2023 porta el número 6

Foto: Imago7/Jorge Barajas

1.- ¿Cuánto cuesta su carta?

De acuerdo al portal Transfermarkt, su carta tiene un valor de 1 millón de euros.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

