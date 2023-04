Ricardo Peláez se arrepiente de no haber llevado a Jaime Lozano a Chivas: ¡YA PARA QUÉ!

Cuando Ricardo Peláez llegó al Club Guadalajara en el 2019 se pensaba que los malos momentos habían quedado atrás, sus promesas se volvieron su mayor estandarte y a la vez su peor enemigo porque la afición nunca le perdonó no haber cumplido ni una sola de las más importantes como lo fue hablar de títulos y olvidarse de los fracasos, por lo cual el ahora Youtuber reconoció de manera pública que uno de sus errores fue no haber llevado a Jaime Lozano al banquillo.

El ex director deportivo del Rebaño Sagrado salió en el 2022 de su cargo y se unió a TUDN para el Mundial de Qatar, ahora funge como analista en los partidos de la Liga MX, pero recientemente debutó con su canal de YouTube y su primer invitado fue Jaime Lozano, quien es uno de los jóvenes entrenadores mexicanos que puede presumir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y uno de los candidatos para asumir en un futuro la dirección técnica del Tricolor mayor.

Sin embargo, luego de la justa asiática Peláez Linares tuvo la posibilidad de contratar a Lozano con Chivas, antes de que Marcelo Leaño asumiera el puesto una vez que Víctor Manuel Vucetich fue despedido por la familia Vergara, lo cual es uno de los mayores arrepentimientos del ex atacante mexicano, ya que todo apunta a que tampoco estaba muy convencido de las capacidades del Ajedrecista para sentarse en el banquillo del equipo más importante del futbol mexicano.

“Hasta una confesión de arrepentimiento hubo de Peláez por no haber llevado a Lozano a las Chivas cuando tuvo la oportunidad de hacerlo siendo el director deportivo del Rebaño. Y aunque no lo dijo, todos sabemos que la peor decisión de Peláez en ese momento fue no ir por Lozano, quien fue medallista olímpico en Tokio 2020 y en Primera División ha dirigido a Querétaro y Necaxa, u otros entrenadores que estaban disponibles para darle gusto a Marcelo Michel Leaño, aunque ni el mismo Peláez estaba convencido al 100 por ciento de que éste fuera el técnico ideal para el primer equipo de las Chivas”, fue parte de lo que publicó en su columna Sancadilla.

Chivas vs. Necaxa: ¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido de la Fecha 14?

Tras el emocionante empate en el Clásico Tapatío contra el Atlas, el Guadalajara contará con una semana de trabajo completa para poder preparar su próximo encuentro contra el Necaxa, rival al que enfrentarán el próximo sábado 8 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

