Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, es uno de los pocos sobrevivientes de ese campeonato del Clausura 2017 con el argentino Matías Almeyda que tanto se ha recordado estos días, tras las curiosas similitudes en el camino al título, algo que insistió el zaguero seis años después de imponerse sobre el mismo rival: Tigres UANL.

El Estadio Akron aguarda el domingo 28 de mayo, exactamente seis años más tarde, el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX en que el Rebaño Sagrado pudiera coronar su título número 13 en el futbol mexicano. El lateral derecho canterano se refirió a las similitudes que ve, también curiosas en una entrevista exclusiva con TUDN, desde Verde Valle.

El Chapo Sánchez, desde Verde Valle, se refirió a las similitudes que se encontró dentro del campo y resaltó una virtud que el plantel actual de Chivas, liderado por el serbio Veljko Paunovic, comparte con aquel equipo ganador comandado por el argentino Matías Almeyda.

El lateral destacó que “lo que veo en los dos es la unión del equipo, sabernos importantes en donde esté cada uno y eso vale mucho, vale más que todo. Un equipo tan así, con mucha camaradería, con mucha buena vibra lo hace muy especial y esa es la similitud más grande que encuentro de las tantas que han surgido en las últimas semanas“.

Jesús Sánchez sobre la motivación de su madre

Una de las fortalezas del defensor para encarar esta final es el recuerdo y amor que tiene por su madre fallecida que lo motiva y reconoció que “el dolor siempre existe, éramos muy cercanos ella y yo y algo que te puedo decir es que si he seguido adelante es porque en vida nos tratamos de dar lo mejor, le di lo mejor que podía y no me guardé nada, es un tema que sigue doliendo, pero que lo puedo contar, porque me siento tranquilo y estamos en paz por ese lado“. Agregó que “soy un agradecido de este equipo, porque me dio la oportunidad de estar con mi mamá aún con el torneo y pues es algo que nunca terminaré de pagarle a este hermoso club, darme la oportunidad de estar con ella en los últimos momentos y eso hace más grande el amor a este equipo“.

Chapito espera cumplir su retiro soñado

Jesús Sánchez, en cuanto a un próximo retiro en Chivas, no se lo piensa mucho y aseguró a TUDN que “sí, sin duda alguna, lo pienso y sé que hay muchas circunstancias por fuera que pueden cambiar esa idea, pero trabajaré desde mi lugar para poder realizar ese sueño que tengo“.