Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, se encuentra muy cerca de conquistar el segundo trofeo de su carrera como entrenador en apenas su torneo de debut en la Liga MX y es que el jueves enfrenta a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León por la Gran Final de Ida del Clausura 2023 y emitió su más sincero deseo para inmortalizar el comienzo de su etapa en el banquillo rojiblanco.

El estratega serbio del Rebaño Sagrado se muestra siempre inexpugnable al advertir que aún no ha conseguido nada, por lo que su equipo trabaja al máximo con miras a la fase decisiva y resaltó esa labor desempeñada por un plantel que recibió casi intacto en este Clausura 2023, durante una entrevista exclusiva con Claro Sports desde Verde Valle.

Paunovic inició su intervención al reiterar que “queda el último paso, el más importante. No ha habido mucho tiempo para ni siquiera disfrutar de una gran victoria que tuvimos en el Estadio Azteca, memorable, muy emocionante pero desde ayer ya estamos trabajando en el próximo partido, en la final que para nosotros es algo histórico. Queremos estar a la mejor altura para poder lograr ganarla“.

El técnico de las Chivas, consciente que las emociones pueden jugar en contra durante una final, admitió que “siempre viene de uno mismo. Si yo transmito a la gente que estoy relajado y que no estoy poniendo de mi parte lo van a ver los jugadores y se va a transmitir, si ven que estoy muy nervioso tampoco nos conviene. He estado en esta situación, sé lo que hay que hacer“.

¿El principal desafío para Veljko Paunovic?

Pauno añadió que “al jugar grandes finales evidentemente la mentalidad, la motivación no te va a faltar, lo que hay que ajustar es el enfoque, saber que no se ha conseguido nada y que hay un objetivo todavía por conseguir, después nuestro mayor desafío es recuperar a la gente, llevamos cuatro partidos muy intensos, emociones, desgaste físico, todo esto forma parte de lo que nos estamos preocupando más“.

La opinión de Paunovic sobre Tigres UANL

El entrenador del Guadalajara señaló a Claro Sports, que “primero, que ellos son también ganadores, que en ningún momento se rindieron. Tienen objetivos muy claros, han peleado hasta llegar a la final, han sido capaces de levantarse. Eso habla muy bien de ellos, vamos a tener a un fantástico rival para una gran final, nosotros tenemos que estar a la máxima altura para poder ganarle a un equipo así“.

Las dudas surgidas con Paunovic a su llegada

Veljko Paunovic, desde Verde Valle, resaltó el trabajo y pese a su criticada nula experiencia en el fútbol mexicano, ahora tiene al Guadalajara en la final, por lo que refirió que: “Entendí desde el primer día las dudas que había, también me ha pasado en Inglaterra. El primer torneo sacamos 70 puntos, tuvimos nueve victorias y un empate en las primeras 10 jornadas. El trabajo es todo, el primero en el que confío es en mí, porque sé que soy capaz y lo he demostrado varias veces en el pasado. No tengo ningún problema en que la gente dude pero eso es parte del pasado, en ningún momento me he parado a pensarlo y ahora no le daré mucha vuelta. Lo único que quiero es seguir trabajando y tener el enfoque en el objetivo, ‘eyes on the prize’ como dicen los ingleses“.

El deseo de Paunovic para recordar su torneo debut

El director técnico advirtió que “hemos notado la alegría que hemos provocado en la gente de Chivas, en nuestro propio club, en nuestros propietarios. Después del partido fue sensacional, ver a la gente con tanta alegría pero al mismo tiempo un agotamiento emocional. La manera en la que se consiguió, ha sido algo histórico y lo vamos a recordar para siempre. Estoy muy contento porque veo a la gente en Guadalajara, toda la emoción que hemos provocado. Ganamos con Serbia el Mundial Sub20 en 2015 y sigue viniendo la gente a decirme ‘nunca voy a olvidar cómo me sentí ese día’ eso es lo que queremos conseguir aquí, que la gente se acuerde de este torneo y ojalá con el título de todas las emociones positivas que vivieron, que las puedan atesorar para siempre“.