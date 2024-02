Luego de la dura derrota contra Necaxa, Chivas comenzará a pensar en lo que comenzará vivir el próximo sábado cuando reciba a Pumas. Por otro lado, de cara al próximo juego, los Universitarios pierden a dos piezas claves en su once ideal para enfrentar al Guadalajara. ¿Sonríe el Guadalajara?

El Rebaño Sagrado necesita retomar la senda de la victoria luego de haber perdido por la mínima diferencia ante los Rayos. A su vez, desde el pasado miércoles 14 de febrero cuando superó por 2-1 a Forge por la primera ronda de la Concachampions 2024 en el Estadio Akron.

Por otra parte, enfrente llega un Pumas que no para de dar de qué hablar en la Liga MX ya que se encuentra cuarto con 15 puntos tras haber ganado cuatro, empatado tres y perdido uno solo ante Tigres. Es por esto que Gustavo Lema buscará dar de qué hablar con su equipo en Guadalajara.

Sin embargo, Fernando Gago y su plantel comenzarán a sonreír debido a que los Universitarios pierden a dos titulares claves. Por un lado, el argentino Fernando Magallán no será convocado porque llegó a su quinta amarilla y deberá pagar con una fecha de suspensión. No hay que olvidarse que el defensor sudamericano anuló a Yael Padilla en la última jornada del Apertura 2023.

Fernando Gago tendrá ventaja ante las dos bajas sensibles de Pumas. (Foto: Imago7)

Al exjugador de Boca se le une José Caicedo quien siempre fue titular desde la jornada dos del Clausura 2024. En el caso del mediocampista colombiano su baja se debe a una lesión, por lo que no será tenido en cuenta para el juego contra Chivas.

Fernando Gago defendió su juego contra Necaxa

Luego de la derrota ante Necaxa, Fernando Gago destacó que Chivas mantiene un buen funcionamiento. “Estuvimos en una sensación de juego donde no encontramos los momentos para atacar y tener paciencia, más en el primer tiempo, sabíamos lo que podía proponer el rival, no le echo la culpa al partido, no es un factor, creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido, tuvimos muchas transiciones y eso da la sensación de que no lo dominamos”, comentó.

Y agregó: “A ver, el equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar, pero cuando un rival tiene una línea de 3, el 9 no tiene tanto espacio para generar situaciones, el espacio lo genera el 9 para buscar otra situación, caso del Alvarado, con Beltrán, la zona con Chávez”.