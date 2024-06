El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago apenas está observando a toda su plantilla para ir conformando su nuevo equipo con el que enfrentará el Torneo Apertura 2024 que iniciará el 6 de julio cuando reciban a Toluca en el Estadio Akron, pero el duelo contra Pachuca en la Final de la Copa por la Paz le dejó algunas dudas al argentino.

El Rebaño Sagrado cayó ante los Tuzos por goleada 3-0 en la Final del torneo amistoso que se realizó el domingo anterior en Zacatecas y aunque era un certamen de preparación, es un hecho que a nadie le agradó el doloroso descalabro que se dio frente a un equipo totalmente juvenil de los hidalguenses.

Chivas utilizó a un equipo en la primera mitad y otro en la segunda, dándole oportunidad a todos sus jugadores con la intención de llenarle el ojo a Gago, pero la realidad es que en muchos lapsos del partido, ambos cuadros rojiblancos se vieron muy inoperantes, sobretodo en la zona defensiva donde Gilberto Orozco Chiquete brilló por su ausencia, al estar concentrado con el Tricolor en la Copa América.

Las dudas que le generó a Fernando Gago la goleada ante Pachuca

Una de las novedades que más llamó la atención es que Fernando Oso González jugó como defensor central en el primer tiempo y justo fue la zona donde cayó el primer gol de Pachuca. En tanto que para la segunda parte Luis Olivas y Antonio Briseño fueron los centrales, lo cual no detuvo el ímpetu de los Tuzos que marcaron dos tantos más.

Chivas cerrará su preparación ante Leones Negros. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Del mediocampo hacia el frente poco y nada se pudo observar de Omar Govea, mientras que en el caso de Bruce El-mesmari tampoco hay nada que rescatar debido a que ofreció un par de centros sin ningún destinatario en el área. Para el complemento ambos salieron, sin embargo, con Erick Gutiérrez y Fernando Beltrán el funcionamiento no mejoró mucho. Por su parte, Ricardo Marín y Armando González, los dos centros delanteros, nunca tuvieron balones a modo para hacerse presentes en la pizarra.

“Ejemplos sobran de equipos -incluido Chivas- que arrasan en la pretemporada y en los partidos de Liga son un fiasco. Y también sucede a la inversa, hay quienes no dan una en los amistosos, pero la rompen en el torneo. Claro, tampoco se trata de que Fernando Gago se tire a la hamaca y haga como que no pasa nada. Seguramente el técnico rojiblanco analizará y sacará sus conclusiones de los dos partidos en los que les dio la oportunidad de jugar a casi todo el equipo que llevó a Zacatecas. Habrá que tomar en cuenta que no contó con tres jugadores (Raúl “Tala” Rangel, Gilberto Orozco Chiquete y Roberto “Piojo” Alvarado) que participan con la Selección Mexicana que toma parte en la Copa América. Y a las tres ausencias hay que sumar la de Javier “Chicharito” Hernández, quien no realizó el viaje debido a una lesión”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.