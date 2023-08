Las Chivas de Guadalajara en muchas ocasiones se tienen que deshacer de varios de sus jóvenes promesas porque no encuentran cabida tanto en sus categorías inferiores como en el equipo de la Liga de Expansión como lo es el actual campeón, Club Deportivo Tapatío, no obstante tal parece que con la nueva liga que se planea para el 2024 han encontrado una solución.

En el Rebaño Sagrado no desean tener más fuga de talentos y para ello quieren sentar las bases de un proyecto de trabajo a largo plazo para ir sacando jugadores que tarde o temprano sirvan para reforzar al primer equipo con la intención de dejar de pagar millonadas por futbolistas que no siempre los valen, como alguna vez lo señaló Fernando Hierro.

En este sentido, en Chivas han comunicado la decisión de contar con dos escuadras en la categoría Sub-23 que tendrá una nueva liga a partir del 2024 donde se fusionarán los equipos de la Liga de Expansión los clubes que agreguen sus respectivas filiales.

Guadalajara está definiendo los detalles de esta postura pensando en que un equipo juegue en el Estadio Akron, como lo ha venido haciendo el Tapatío y el otro tenga su casa en el Estadio Jalisco, con lo cual la captación de talentos no tendrá excusa y los jugadores se irán formando a la vista de la directiva para ser tomados en cuenta en la Liga MX cuando el cuerpo técnico lo considere necesario.

“Directiva tapatía ya le hizo ver a la FMF la intención de tener 2 cuadros en esta división de formación. No se les haga raro que aparezca el Tapatío y Chivas Sub 23, ya comenzaron a cuadrar todo y la intención que un equipo se quede en el Estadio Akron y el otro pase al Estadio Jalisco. La intención es que los chavos que tiene Chivas no salgan prestados a otros clubes” fue parte de lo que publicaron en la columna ToqueFiltrado de Mediotiempo.