Chivas de Guadalajara tiene la oportunidad de pasar la página y comenzar una nueva historia en la Liguilla del Torneo Apertura 2023. El Rebaño Sagrado ahora enfrentará a Pumas en los Cuartos de Final, una eliminatoria que afronta con una razón de peso que invita a creer en la clasificación a la próxima ronda.

A pesar de haber culminado en el quinto puesto de la tabla general de la Liga MX y cerrar la serie en el Olímpico Universitario, lo cierto es que el equipo de Veljko Paunovic tiene la oportunidad de comenzar con el pie derecho en el Estadio Akron, donde los Universitarios no tienen los mejores recuerdos.

Y es que Chivas de Guadalajara acumula una racha de cuatro victorias de forma consecutiva contra Pumas en condición de local. El Rebaño Sagrado tiene los antecedentes de su lado y se mantiene la tendencia, sería una gran oportunidad para llegar con ventaja a lo que será el compromiso de vuelta.

La racha del conjunto rojiblanco contra Pumas comenzó en el 28 de febrero de 2021, cuando Chivas de Guadalajara se impuso por 2-1. En dicho partido dijeron presente de José Juan Macías y Alejandro Mayorga, quienes fueron los autores de los goles que le dieron los tres puntos al Rebaño Sagrado.

Luego llegó la victoria del 23 e abril de 2022. Chivas de Guadalajara se impuso con contundencia por 3-1, gracias a los goles de Alexis Vega, Roberto Alvarado y Jesús Angulo. Y dos semanas después volvieron a enfrentarse por el Repechaje, donde el Rebaño Sagrado ganó por goleada de 4-1.

El antecedente más reciente contra Pumas en el Estadio Akron fue el 23 de agosto de 2022. Aunque los Auriazules pegaron primero con gol de Diogo, los locales reaccionaron y lo dieron vuelta con los goles de Alexis Vega, Orozco Chiquete y un gol en contra de Gil Alcalá para el 3-1 definitivo.

Ahora el Rebaño Sagrado recibe a Pumas nuevamente, buscando una quinta victoria en fila contra los Universitarios en el Estadio Akron. Veljko Paunovic contará con prácticamente toda la plantilla y tiene suficientes motivos para ilusionarse con iniciar la eliminatoria con una victoria.

¿Cómo quedaron en la fase regular?

Chivas enfrentará a Pumas en la Liguilla

La última presentación de Chivas de Guadalajara fue precisamente contra Pumas en el Olímpico Universitario. Los del Pedregal lograron la victoria por 1-0 gracias al gol de Gabriel Fernández, en un partido donde Alexis Vega pudo convertir el empate pero falló un penal tras regresar de la sanción por actos de indisciplina.

Al igual que Alexis Vega, Cristian Calderón también recibió el perdón de Paunovic y será parte de la convocatoria del Rebaño Sagrado. Sin embargo, el Chicote no sería considerado para el once inicial del conjunto rojiblanco, pues el timonel serbio recuperó a Orozco Chiquete, que puede desempeñarse en el puesto.

¿Qué dijo Panovic sobre el penal de Alexis Vega?

Veljko Paunovic salió en defensa de Alexis Vega

El director técnico de Chivas de Guadalajara contó lo sucedido con el penal que falló Alexis Vega ante Pumas. El serbio aseguró que el delantero pidió cobrarlo y asumió el riesgo de darle la responsabilidad, esperando que le ayudara a recuperar la confianza en sí mismo de cara a la Liguilla.

“En ese momento, sinceramente Alexis no estaba (…) no era el que tenía que ejecutar el penalti. Pero el lo pidió y cuando a mí se me comunica, yo pensé que había una valentía que había que respetar. Creo que es importante darle al jugador el respaldo y yo tomé ese riesgo“, expresó Paunovic.