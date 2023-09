Chivas viene de caer estrepitosamente contra Mazatlán por 3-1 por la jornada seis del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, tras el partido, el Wacho Jiménez fue señalado por su partido. Sin embargo, surgió un insólito fake news contra él que rápidamente desmentido.

A pesar de que Fernando Hierro, Veljko Paunovic y Amaury Vergara digan que no hay una crisis deportiva, es claro que algo pasa en el Guadalajara. El vestuario está roto, los futbolistas no encuentran su nivel, el cuerpo técnico no da soluciones, mientras que la directiva llevó adelante un pésimo mercado de pases.

Por otro lado, lo sucedido ante Mazatlán deja a la vista el pésimo momento que atraviesa todo Chivas. A su vez, uno de los señalados fue Miguel Jiménez debido a que pudo hacer algo más para evitar el tercer gol.

Foto: TW / Karina Herrera.

Sin embargo, lo que comenzó a circular en las últimas horas fue una fake news del portero del Guadalajara. La imagen que se viralizó muestra al guardameta del Rebaño Sagrado riéndose luego de que le hayan anotado el último gol.

A pesar de esto, Karina Herrera, periodista de TUDN, se encargó de desmentir esta información con una dura crítica a quienes lo compartieron. “En este momento no hay cómo defender a NADIE del equipo, pero utilizar esta imagen para hacer más ruido del que de por si ya hay, es lamentable, y más difundirla con la peor intención y sin darse cuenta lo EDITADA que está”, expresó en Twitter.

Así fue la reacción ante la fake news del Wacho Jiménez