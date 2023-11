Los números son fríos y es una realidad que el Club Guadalajara clasificó a la Fiesta Grande del Torneo Apertura 2023 de manera directa en la segunda campaña del entrenador Veljko Paunović, no obstante, hay muchas diferencias con respecto al certamen anterior donde la misma conexión con los aficionados fue mucho mas fuerte de lo que es hoy en día.

Pero dentro de la cancha ese es un tema que queda de lado porque la realidad es que hay muchas dudas en cuanto al funcionamiento del Rebaño Sagrado, una de las razones puede ser la ausencia de algunos jugadores claves respecto al Clausura, tales casos como los de Gilberto Orozco Chiquete o el mismo Víctor Guzmán, quien ha pasado desapercibido en esta temporada.

El Pocho se convirtió en el principal líder de Chivas jugando en una posición que no era la suya como un delantero, pero esto le valió para marcar siete anotaciones que es una suma nada despreciable, mucho menos en tiempos donde la escuadra rojiblanca no cuenta con un romperredes que tenga esa contundencia y regularidad.

Por otro lado, las lesiones también han mermado la plantilla dirigida por Paunovic, pues algunos elementos como el Chiquete Orozco se ha perdido gran parte de la segunda mitad de la campaña por un problema muscular que apenas le permitirá volver para la Liguilla, pero su ausencia significa perder a un defensa central y a un lateral izquierdo, que son las dos posiciones que puede ocupar.

Llega la Liguilla en el peor momento para Paunovic

En cuanto a la situación específica del timonel serbio, muchas versiones han girado alrededor de su permanencia en Guadalajara, algunos reportes dieron a conocer que no desea renovar su contrato por diversas razones, entre ellas que no está convencido del profesionalismo del jugador mexicano, lo cual quedó en evidencia con el escándalo de indisciplina que protagonizaron Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez.

El DT de los rojiblancos marcha con buenos números. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Esto generó tensión al interior del vestidor porque separaron dos semanas a algunos de los jugadores más emblemáticos y de mayor experiencia, incluso el propio Pauno había señalado que no los quería en su equipo en el futuro, no obstante, tuvo que aceptar el regreso de los tres futbolistas por presiones de los altos mandos, quienes no quisieron pagar los casi 34 millones de pesos para rescindirles el contrato.

Los altibajos de Guadalajara dentro de la cancha

Otra de las mayores preocupaciones es que el Rebaño no ha tenido consistencia en su funcionamiento, pues más allá de que los resultados son positivos en términos generales, no han logrado consolidarse en su volumen de juego. Sus triunfos fueron ante clubes de media tabla hacia abajo porque ante América, Tigres, Monterrey y Pumas acumularon derrotas, además de que en dos partidos claves no pudieron sumar puntos. Cuando pudieron escalar al subliderato fueron goleados por los felinos del norte 4-0 y lo mismo ante los universitarios capitalinos en la última fecha para amarrar la cuarta plaza. Ya no hablemos del baile que le puso América en el Clásico Nacional. La tarea de Paunovic no será nada sencilla.