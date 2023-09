Una de las decisiones que ha ocasionado más polémica y controversia en la gestión de Fernando Hierro como Director Deportivo de Chivas fue la de mandar a Sebastián Pérez Bouquet a otro club de la Liga Mx, por lo que ahora un importante futbolista y titular inamovible en el esquema de Veljko Paunovic admitió que lo extraña en el redil.

El juvenil mediocampista surgido de la cantera del Guadalajara maravilló al futbol mexicano desde su debut; sin embargo, la directiva comandada por Fernando Hierro decidió darle la oportunidad de salir para que tenga actividad recurrente, ya que en el redil no la iba a tener.

Es por eso que en este verano del 2023 se envió a Pérez Bouquet al FC Juárez en calidad de préstamo sin opción a compra, por lo que poco a poco está creciendo y madurando como futbolista al tener actividad jornada a jornada con los Bravos, por lo que regresará al redil para el Apertura 2024.

¿Cuál es el jugador que extraña a Pérez Bouquet?

Gilberto Orozco Chiquete reveló que este Apertura 2023 ha sido atípico debido a que ya no comparte el vestidor con el mediocampista que defiende los colores del FC Juárez, ya que tienen una fuerte amistad.

“Mi mejor amigo en Chivas ya no está, pero era Pérez Bouquet, se le extraña mucho, aunque también era el que más me desesperaba y me sacaba de mis casillas”, declaró el defensa en declaraciones replicadas por el Informador.