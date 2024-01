Lo que debe mejorar Fernando Gago para no ganarse las críticas de la afición de Chivas

Las Chivas de Guadalajara sufrieron su primera derrota en el Clausura 2024. En una cancha muy difícil y ante uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano, el Rebaño se plantó de igual a igual frente a Tigres UANL, pero estos encontraron el gol de la victoria en su único remate a portería.

El flamante estratega, Fernando Gago, todavía no ha podido conocer la victoria en el banquillo rojiblanco, ya que en el debut fue empate frente a Santos Laguna. El crédito todavía está más que abierto, ya que el Rebaño insinuó buenas cosas en ambos partidos, aunque parece claro que la falta de efectividad es su mayor inconveniente a la hora de competir.

No obstante, también hay un aspecto en el que Gago debe mejorar para no empezar a ser visto de reojo por la afición rojiblanca. Y es que hasta el momento, en los dos encuentros dirigidos, el entrenador argentino tardó demasiado para realizar modificaciones intentando agitar el encuentro con algún revulsivo que saliera desde el banquillo. Incluso, en ambos partidos, le sobraron sustituciones que decidió no aprovechar.

Los cambios de Gago tardaron más de la cuenta frente a Santos Laguna

En el primer partido, frente a Santos Laguna, Gago quitó a Jesús Sánchez, quien había sido amonestado, para dar ingreso a Alan Mozo. Más tarde, la visita se puso en ventaja con un gol de Harold Preciado y el entrenador argentino estuvo algo pasivo a la hora de realizar las modificaciones. El 0-1 llegó a los 64′ y el estratega recién dispuso las próximas modificaciones a los 81′ de partido, con las apariciones de Antonio Briseño y el juvenil Gael García.

Apenas faltaban diez minutos de partido más el tiempo de adición, por lo que puede Gago haya tardado más de la cuenta en mover las piezas, considerando que luego ingresó Armando González por José Juan Macías, a falta de apenas cinco minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario. Incluso se guardó una modificación, aunque en definitiva Chivas terminó consiguiendo el empate de manera agónica, por intermedio de un cabezazo de Érick Gutiérrez.

Contra Tigres, Gago se guardó dos cambios y se la jugó con Briseño de ‘9’

En la segunda jornada, frente a Tigres UANL, la situación no cambió demasiado. Los locales se pusieron en ventaja y Gago respondió con un cambio que ya tenía preparado: el de Cade Cowell por José Juan Macías. Es cierto: el equipo jugó un buen partido en líneas generales y puede que no se necesitaran demasiadas modifciaciones para no confundir a los jugadores y perder esa actitud ofensiva.

Cowell y Ronaldo Cisneros fueron los elegidos por Gago para salir desde el banquillo ante Tigres UANL (Imago7)

Sin embargo, Ronaldo Cisneros saltó al campo de juego por Pavel Pérez a los 77, con el objetivo de capturar algún balón aéreo, en lo que fue prácticamente la última variante de Gago. Y es que Antonio Briseño ingresó ya en tiempo adicional para ir a jugar como referencia de área, pero el entrenador volvió a retrasar las sustituciones e incluso pudo hacer dos más, las cuales no utilizó. En la banca se quedaron nombres como Gael García y Yael Padilla.