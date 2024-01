El Clausura 2024 de la Liga MX no comenzó de la mejor manera para las Chivas de Guadalajara. Al cabo de tres jornadas, el Rebaño todavía no conoce la victoria, por lo que el duelo de este martes ante Toluca, en Estadio Akron, puede ser importante para el despegue del ciclo comandado por Fernando Gago. El entrenador argentino ha optado por mantener prácticamente el once inicial en este inicio de certamen.

Aunque apenas van tres partidos y la alineación no ha presentado demasiadas modificaciones, Gago sí que ha dado oportunidades a casi todos los elementos de la plantilla. Principalmente en el ataque, ya vieron minutos José Juan Macías, Roberto Alvarado, Cade Cowell, Pavel Pérez, Armando González, Gael García y Ronaldo Cisneros. Y eso que todavía falta el regreso de Ricardo Marín y el debut de Chicharito Hernández.

Sin embargo, hay dos futbolistas que hasta el momento no han tenido participación, lo cual resulta curioso si se tiene en cuenta que ambos fueron muy utilizados por el antecesor de Gago, el serbio Veljko Paunovic. Tanto Yael Padilla como Jesús Brígido, ambos canteranos del club, tuvieron participación durante la gestión anterior, pero parecen estar relegados ahora para el estratega argentino.

Yael Padilla pasó de ser la gran irrupción a no jugar con Gago

El semestre pasado, toda la afición rojiblanca se ilusionó con el estreno de Yael Padilla, joven que con apenas 17 años hizo su debut profesional y comenzó a marcar sus primeros goles con el Rebaño. Portador de una gran habilidad y de un interesante olfato de cara a portería, Padilla no terminó por ganarse la titularidad pero sí que acostumbró a ser una carta para salir desde el banquillo.

Yael comenzó a puro gol, pero luego fue jugando menos minutos (Imago7)

Contrario a lo que muchos creían, ahora Gago no ha dado oportunidades a Yael Padilla, quien fue a la banca en los tres encuentros pero no ingresó en ninguno de ellos. Al parecer el argentino se ha decantado con mayor predilección por otro juvenil como Gael García, quien se desempeña en el mismo rol que Padilla y ha ingresado ante Santos Laguna y Tijuana.

Jesús Brígido jugó apenas nueve minutos en los últimos cuatro meses

También en el semestre anterior, Jesus Brígido fue otro que hizo su aparición en el primer equipo. Extremo zurdo, suele desempeñarse por esa misma banda y aportar desborde o centros, pero sus participaciones con Paunovic se fueron diluyendo. El canterano también estuvo un tiempo afectado a los Juegos Panamericanos, por lo que se perdió varios encuentros, pero en su regreso tampoco ha visto participación.

Brígido ni fue a la banca en las últimas dos convocatorias (Imago7)

Brígido fue titular en septiembre, en la caída de Chivas ante Mazatlán, y desde aquel día sólo jugó nueve minutos en la última jornada de la fase regular frente a Pumas. Con Gago, el futbolista de 22 años integró la banca para el debut ante Santos Laguna, pero ya luego ni fue convocado frente Tigres y Tijuana. ¿Tendrá su oportunidad en el nuevo ciclo?