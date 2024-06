Para muchos seguidores de las Chivas de Guadalajara, Manuel Sol es recordado por su gran calidad dentro de la cancha, pero también por la humildad y empatía que siempre lo caracterizó, por ello vivió momentos de amargura cuando tuvo pocas oportunidades dentro de la cancha por decisión del entonces técnico, José Manuel de la Torre.

El ahora analista de Telemundo relató uno de los momentos que le dejaron una dura lección en el Rebaño Sagrado, donde jugó desde el 2001 hasta el 2007 antes de anunciar su retiro como profesional, pero la realidad es que su falta de regularidad en los últimos meses de su carrera fueron por las pocas oportunidades que le ofreció el José Manuel de la Torre.

En una entrevista con José María Garrido, Manuel Sol explicó que cuando el estratega y también jugador de Chivas en la década de los 80 y 90, asumió el cargo como director técnico en el 2006, fue claro al señalarle que no volvería a jugar, situación que se fue cumpliendo con el transcurso de los partidos.

“El día que toma las riendas del equipo el Chepo, íbamos caminando por el túnel, me abraza y me dice ‘nada más te quiero decir que conmigo ya no vas a jugar’. Oye ¿cómo que no voy a jugar? Voy a pelear, déjame ver. Y ya no crucé más palabras, pero ya no volví a jugar. Empezó a meter a jugadores de abajo empezó a meter al Pato Araujo al Chore Mejía”.

Manuel Sol conviviendo con la afición de Chivas. Foto: IMAGO

“Fue una etapa bien complicada para mí porque te desesperas de no estar jugando. Se vuelve un tema complicado, ahora lo puedo entender, es parte del futbol, el futbol es así, es cuestión de gustos. Al Chepo le gustaban los equipos que pararán muy bien, que fuera un contención que no se moviera, eso lo entiendo, entiendo el que nunca me diera la oportunidad”, fue parte de lo que comentó Manolo Sol.

Manuel Sol fue parte del título de Chivas en el 2006

El mediocampista es verdad que tuvo poca regularidad en el Rebaño del Chepo, pero cumplió con una actuación importante en aquella Final donde derrotaron a Toluca en el Nemesio Diez, ya que ingresó en la segunda parte para darle ese equilibrio y recuperación a los rojiblancos justo cuando los Diablos Rojos iban con todo por el empate. Al final, Sol logró el campeonato con Chivas y un bicampeonato con Necaxa en las temporadas 1994-1995 y 1995-1996.