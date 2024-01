La novela de Alexis Vega todavía mantiene en vilo a la afición de las Chivas de Guadalajara. El atacante de 26 años, uno de los jugadores con mayor renombre dentro de la plantilla, sigue sin definir su futuro, a falta de solo seis meses para que finalice su contrato con la institución. Tras la última indisciplina, durante el semestre pasado, la relación entre las partes no quedó nada bien.

Dentro del campo de juego, Vega nunca terminó de demostrar lo que se esperaba de él. Hubo variaslesiones inoportunas que le impidieron alcanzar su mejor versión, pero cuando estuvo bien en lo físico el atacante tampoco fue la carta ganadora que se esperaba allá por el 2019, cuando llegó procedente del Toluca. Ahora, su futuro sigue siendo incierto a falta de días para que comience el Clausura 2024.

Tras la indisciplina del semestre pasado, junto a Cristian Calderón y Raúl Martínez, Vega se quedó sin chances de renovar su contrato con el Rebaño, el cual finaliza en junio de 2024. Esto le generó a la institución cierto apuro por vender al futbolista para liberar masa salarial y también sacar algo de dinero con su ficha, antes de que este se vaya gratis en junio haciendo perder la gran inversión realizada por él.

Marc Crosas defiende a Alexis Vega y critica a Chivas

Luego de que Vega rechazara la oferta de Cruz Azul cuando estos habían llegado a un acuerdo con Chivas, la decisión del club fue marginar al futbolista, quien no será tenido en cuenta para el Clausura 2024 a pesar de que es del gusto del flamante entrenador, Fernando Gago. Para peor, en las últimas horas el atacante rechazó una nueva oferta, esta vez de San José Eartquakes, equipo que le ofrecía un salario similar al que percibe hoy en día.

Sin embargo, para el analista de TUDN, Marc Crosas, exjugador, Vega no es el culpable de la situación que se vive. En el programa Línea de 4, de TUDN, este aseguró: “¿Es culpa de Alexis Vega que le estén pagando eso? ¿O es culpa de Amaury Vergara y de Ricardo Pelaez? Cuando hubo la indisciplina hubieran tomado lo que tenían que tomarse y lo hubieran sacado de la institución”.

Vega permanece apartado luego de rechazar dos ofertas. (Imago7)

Crosas no comparte la decisión de mantener apartado a Alexis Vega por no aceptar ser vendido en este mercado: “Si tu ficha es de primer equipo, de futbolista profesional, tiene que haber un límite. Estuvo justificado hace tres meses. No tuvieron el valor, no querían perder económicamente. Ahora lo están forzando”, opinó el analista sobre la decisión que tomó el Rebaño con el atacante.

AMFPro advierte a Chivas por el caso de Alexis Vega

En las últimas horas, Alexis Vega se asesoró en la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, la cual se expresó al respecto aunque sin brindar ningún nombre, para despejar sobre sobre cómo se puede actuar en este tipo de casos. Según el reglamento “un jugador profesional con contrato vigente no puede ser apartado del plantel y/o entrenador por separado como medida de presión del club para forzarlo a aceptar términos o condiciones en contra de sus derechos humanos, laborales y deportivos”. El Rebaño, entonces, podría llegar a recibir una sanción sino reincorpora al futbolista en el corto plazo.