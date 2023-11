Chivas de Guadalajara consiguió el boleto directo a los Cuartos de Final tras culminar en la quinta posición del Torneo Apertura 2023. Ahora los de Veljko Paunovic se enfrentarán a Pumas en la Fiesta Grande, con la ilusión de seguir creciendo y dejar atrás lo que han sido meses muy accidentados.

El Rebaño Sagrado ahora tiene la mente en preparar los detalles para el duelo contra los Auriazules, para lo cual tendrá dos semanas de descanso. Pero la directiva no descuida lo que viene en el próximo semestre, en el que necesita concretar refuerzos que se adapten a lo que necesita Paunovic.

Si bien es pronto para hablar de contrataciones encaminadas, lo cierto es que hay varios nombres que suenan para llegar a Chivas de Guadalajara. Ese es el caso de Javier Hernández, delantero mexicano que estudiaría la posibilidad de regresar al Rebaño Sagrado para culminar su carrera.

De acuerdo con el reporte del periodista Érick López, de TUDN, Chicharito le daría prioridad a una eventual oferta de Chivas de Guadalajara. Una de las razones sería el agradecimiento con la familia Vergara, que hizo posible su traspaso a Manchester United cuando todavía era una promesa.

¿Por qué haría falta Chicharito en Chivas?

Chicharito ilusiona con su regreso a Chivas.

Es cierto que Chivas de Guadalajara tiene una buena cantidad de delanteros en su plantilla. Paunovic cuenta con Ricardo Marín, Ronaldo Cisneros y pronto José Juan Macías, quien se ha recuperado de su lesión; sin embargo, hay una razón de peso por la que Chicharito sería de gran utilidad para los rojiblancos.

Y es que actualmente no hay un jugador con la experiencia de Chicharito en la plantilla que comanda Paunovic en el Torneo Apertura 2023. El delantero del LA Galaxy tiene una larga trayectoria a nivel internacional, por lo que podría tener una influencia positiva en el vestidor del Rebaño Sagrado.

Fernando Beltrán habló sobre lo que sucedió en la Gran Final contra Tigres en el Torneo Clausura 2023, donde Chivas de Guadalajara tenía prácticamente en sus manos la victoria al marcharse al descanso con una victoria parcial por 2-0; sin embargo, el Nene reconoció que les hizo falta un referente que guiara al equipo.

“La perdimos nosotros. Más allá de lo táctico, que no era nuestro tema, pero emocionalmente. Terminó el primer tiempo y entramos al vestidor y yo creo que ahí nos faltó un güey de experiencia, totalmente. No digo que no haya, pero estaba Pocho, pero como que Pocho se contagió, Cone se contagió un poco”, dijo en entrevista con Miguel Ponce en YouTube.

Encuesta ¿Qué necesita Chivas en el mercado de pases? ¿Qué necesita Chivas en el mercado de pases? Un delantero de garantías La llegada de un central de peso El reemplazo de Alexis Vega YA VOTARON 2 PERSONAS

Tener un elemento como Chicharito en la plantilla podría marcar la diferencia en Chivas de Guadalajara, al menos desde la personalidad con la que el conjunto rojiblanco afrontaría las citas más importantes en la Liga MX. La pelota está del lado del club, que debe decidir si arriesgarse a ir por el delantero.

¿Cuándo inicia la Liguilla?

Chivas se prepara para enfrentar a Pumas en la Fiesta Grande

El Rebaño Sagrado tendrá dos semanas de descanso antes de iniciar su camino en la Fiesta Grande de la Liga MX. El equipo de Paunovic enfrentará a Pumas en los Cuartos de Final, cuyo partido de ida está previsto para disputarse entre el 29 y 30 de noviembre en el Estadio Akron.