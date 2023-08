Gran parte de la afición de las Chivas de Guadalajara se sorprendió cuando en los encuentros de Leagues Cup, Veljko Paunovic optó por darle la titularidad a Raúl Rangel. En ese momento, incluso, se llegó a decir que Miguel Jiménez sufría una lesión y debía ser operado. Pero no fue así.

La competencia en la portería de Chivas está más reñida este año, ya que Óscar Whalley se sumó a las filas rojiblancas procedentes desde España. Aún así, a pesar de las especulaciones, el Wacho Jiménez seguirá siendo el titular cuando el Rebaño vuelva a ver actividd en el Apertura 2023, este viernes ante Juárez.

En las últimos horas, el Wacho Jiménez habló con TUDN y contó cómo fue que le notificaron de su suplencia: “Hablaron conmigo, se me acercó el cuerpo técnico para decirme que querían darle la oportunidad al Tala Rangel, que querían verlo”, contó el experimentado guardameta rojiblanco.

Rangel ha estado detrás del Wacho en la consideración del cuerpo técnico (Imago7)

“Apoyarlo, él me ha apoyado todo el torneo. Ha estado apoyándome y de segundo portero cuando me tocó jugar. Y ahora me tocó estar del otro lado”, detalló Miguel Jiménez, quien entendió la postura del cuerpo técnico y aceptó su rol.

Dardo al periodismo

Asimismo, el Wacho no se quedó callado respecto a los rumores de su supuesta lesión: “Siempre lo he dicho, tienen que asegurar las cosas para sacarlas. Era un tema delicado que me querían mandar hasta el quirófano. Iba a ir con Rafa Ortega a ver de qué me iba a operar. Estamos bien y a disposición del equipo”, concluyó.