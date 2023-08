¡GRAVE ERROR! El culpable de que Sebastián Córdova no haya fichado por Chivas

Las Chivas de Guadalajara se quedaron a las puertas del título en el último Clausura 2023 de la Liga MX. Uno de los principales responsables fue Sebastián Córdova, mediocampista ofensivo de Tigres UANL, clave para la remontada que derivó en la consagración de los Felinos.

Sebastián Córdova se reencontró con su mejor versión justo en la pasada Liguilla y terminó siendo clave para la consagración de Tigres. Sin embargo, tiempo atrás, el talentoso mediocampista estuvo cerca de llegar a Chivas, pero hubo un error que echó por tierra la negociación.

En el programa Peloteros PQ, el periodista Jesús Hernández reveló que Córdova llegó incluso a buscar casa en Guadalajara ante su inminente fichaje por el Rebaño. No obstante, Ricardo Peláez no pudo evitar que las negociaciones trascendieran y eso tiró abajo las gestiones.

Sebastián Córdova fue importante para evitar la consagración de Chivas (Imago7)

El intercambio entre Sebastián Córdova y Uriel Antuna ya estaba pactado, pero se cayó debido a que ambas aficiones se manifestaron en contra. En ese momento, un sector de la afición rojiblanca no quería que las Chivas ficharan a un jugador con pasado americanista.

La explicación de Ricardo Peláez

Recientemente, en TUDN, Peláez dio su versión acerca de los hechos y defendió que el Piojo Alvarado acabó siendo una mejor opción: “A Córdova lo tuve varios años, desde fuerzas básicas. Lo vi después ya de fuera, en el América en un buen nivel. Me toca en Chivas la fase esa de que va a Chivas, que sí, que no y la gente se pone furiosa y se cae la situación. Es cuando vamos por Alvarado, cosa que resultó y me parece mejor para Chivas”, analizó.