Chivas es uno de los clubes más importantes de México y de todo el continente, por lo que la exigencia del club marca que deben ser protagonistas en cada torneo, por lo que para ello es importante conseguir refuerzos de calidad, en donde una de las opciones predilectas de la afición es Carlos Vela, quien fue reventado por un famoso periodista.

El atacante de Los Ángeles FC ha sido blanco de críticas por su rendimiento de la Final de la Concachampions, por lo que el comunicador de ESPN, Rafael Ramos, cuestionó su estado físico, asegurando que no será un “mesías” que logre revolucionar al Guadalajara, asegurando que sería una “torpeza” de la directiva el apostar por ese tipo de jugadores de la MLS.

“Minuto 34, embestida de Carlos Vela de 40 metros cuando mucho, se equivoca en un pase. Va a tiro de esquina y cuando va a cobrarlo, ya habiendo pasado varios segundos, seguía bofeando, se veía con dificultades de respirar. ¿En qué condiciones anda Carlos Vela? Si no está para las exigencias físicas para una Liga como la MLS y como para un torneo o una Final de Concachampions, no puede estar para que sea ni remotamente el mesías de las Chivas.

“Que la gente de Chivas entienda que Carlos Vela, Chicharito, Alan Pulido, Pizarroy todos con los que siguen soñando en esas situaciones de demencia senil, no le van a cambiar la cara al Guadalajara. Espero que esto lo esté viendo Fernando Hierro y no haga una torpeza de ir por este tipo de jugadores”, declaró en Raza Deportiva.

