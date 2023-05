Víctor Guzmán, capitán de las Chivas de Guadalajara, no supera todavía la dura caída en la ronda regular ante América en el Clásico Nacional de la Jornada 12 y criticó de forma especial el festejo del delantero Henry Martin, aunque reconoció que espera pacientemente por su revancha, que pudiera darse en esta Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El estelar mediocampista del Rebaño Sagrado no se guardó nada en una entrevista exclusiva con Fox Sports desde Verde Valle, en la previa de una especial serie de ida y vuelta del Clásico Tapatío por los Cuartos de Final del torneo, que comienza el jueves en el Estadio Jalisco frente al Atlas.

El Pocho Guzmán se confesó molesto por todo lo ocurrido, “más por las dinámicas que quieren hacer los de la Liga; que siendo realistas, no me gustan a mi ese tipo de cosas; porque estás en entrevista con ellos dos días o un día antes, se saluda y todo, pero terminan con estos festejos, que es válido, porque cada quien decide cómo festejar“.

El volante tapatío advirtió que “no se me hace congruente lo que quiere hacer la Liga, porque vives otra cosa dentro del campo y ellos (Liga MX) lo hacen, porque quizá nunca jugaron futbol, no saben qué es la rivalidad, lo que es el Clásico“. Reconoció que “entiendo que se quiera dar un mensaje a la afición para que no exista la violencia, para que sea algo más familiar, en eso estoy de acuerdo. Pero ellos no jugaron futbol, no saben lo que es estar dentro de un campo, jugar con la cabeza fría pero los pies calientes. No saben eso“.

Pocho Guzmán aguarda por su revancha

Víctor Guzmán reveló a Fox Sports, que “nos dolió mucho el festejo, pero vendrán las revanchas y lo más bonito del futbol es que te da revanchas“. Argumentó que “sí, sí calienta, ¿cómo no? Ver que nos festejen así, ver que nosotros queríamos intentar y no nos salían las cosas, todo ese tipo de cosas viene una frustración. Pero nos cayó bien esa derrota, porque nos cayó como balde de agua fría, nos supimos sobreponer y empezamos con buenas rachas, buenos triunfos, que nos mantuvieron en los primeros lugares“.

