Chivas de Guadalajara arrancó la semana con los preparativos de su tercera presentación en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, en casa contra Necaxa. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

La plantilla del Rebaño Sagrado trabaja en las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a afinar todos los detalles de la alineación estelar para esta próxima presentación frente a los Rayos en el Estadio Akron, que marcará el receso de la Liga MX para disputar la Leagues Cup 2023.

Alan Pulido preocupa a Chivas

El atacante no ha tomado una decisión acerca de su futuro y esto empieza a poner nerviosa a la directiva de Guadalajara que confía en convencer al tamaulipeco de dejar Kansas City para volver a la Liga MX. Pero la realidad es que el artillero tampoco ha descartado la opción de ir a Cruz Azul, así lo reportó la columna Toque Filtrado de Mediotiempo.

Foto: Especial

Yael no ha sido registrado

El volante de Guadalajara saltó al primer equipo sin haber hecho el proceso que la mayoría de los canteranos, ya que uno de los escalones más importantes es jugar en el Tapatío de la Liga de Expansión, algo no hizo Yael Padilla. Sin embargo, tampoco aparece registrado en el equipo de la Liga MX, sino con la filial Sub-23, un proyecto que apenas arrancará esta campaña como parte de la nueva categoría del futbol mexicano.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

Carlos Hermosillo lanza consejo para Guadalajara

El extacanate del Rebaño Sagrado, Carlos Hermosillo pidió llevar con calma el proceso de Yael Padilla para que no pierda el piso y tampoco baje el rendimiento que ha mostrado en este inicio del Apertura 2023: “Qué estos jóvenes empiecen a demostrar su valía, su buen futbol, pero no empecémoos a volaros, no empecemos a valorarlos. Dejémoslo que poquito a poco vayan tomando su camino, que vayan madurando que se vaya asentando”, comentó el veracruzano en su cuenta de Twitter.