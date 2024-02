De manera increíble, las Chivas de Guadalajara dejaron escapar tres puntos que ya parecían tener en el bolsillo. El Rebaño vencía a Mazatlán en condición de visitante, por una diferencia de dos goles, pero en los minutos finales el equipo local alcanzó el empate. De esta manera, se interrumpe la racha de triunfos del conjunto rojiblanco.

Fernando Gago se lamentó por lo que parecía ser una victoria asegurada para el Rebaño. Al entrenador argentino se lo notó algo molesto en conferencia de prensa. Lo próximo para Chivas será salir una vez más como visitante, para enfrentar al Necaxa. Luego, llegarán los compromisos ante Pumas UNAM, Cruz Azul y la Concachampions frente América.

El enojo de Fernando Gago en conferencia de prensa

Tras igualar 2-2 ante Mazatlán, a Fernando Gago le preguntaron qué se podía esperar del equipo en los próximos partidos, teniendo en cuenta que se trataría de rivales a priori más fuertes. Sin embargo, al estratega no le gustó nada aquello y respondió: “No entiendo la pregunta”, advirtió en primer lugar. Luego de que se la repitieran insistió: “¿Cómo que nos ha costado si venimos ganando cinco partidos seguidos? ¿A dónde nos ha costado? No entiendo la pregunta, por eso te lo vuelvo a preguntar. De como vienen los rivales, lo que viene para adelante, seguiremos intentando mejorar cada partido. No entiendo la pregunta de que nos ha costado si venimos de cinco victorias seguidas”, dijo visiblemente molesto.

Ánimos calientes entre jugadores de Mazatlán vs. Chivas

Luego de lo que fue un trámite que tuvo algunos entredichos y acciones fuertes, Mazatlán celebró la remontada frente a Chivas y al parecer la pelea verbal siguió en el camino hacia vestidores. En redes sociales circuló un video en el que se ve a varios jugadores amontonados y a los gritos, en señal de reclamo. Incluso se lo ve al entrenador rojiblanco, Fernando Gago. Otros jugadores intentaron calmar las aguas, pero queda claro que el final y las polémicas despertaron un conato de bronca entre ambos equipos.

¿Cómo queda Chivas en la tabla del Clausura 2024?

Créditos: @Flashcore

Los tres puntos ante Mazatlán le hubiesen permitido a Chivas alcanzar la línea de los tres líderes, Monterrey, América y Tigres UANL. Sin embargo, al sumar apenas una unidad, el Rebaño corre riesgo de quedar algo relegado en la pelea con estos equipos. De momento, el conjunto rojiblanco ocupa el sexto lugar de la tabla, con 12 unidades, al igual que Pumas UNAM. Sin embargo, podría quedar más abajo en caso de que Pachuca gane e incluso Toluca tiene chances de alcanzarlo si logra una victoria en su compromiso de la Jornada 7.