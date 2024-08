Las Chivas de Guadalajara están afinando detalles para el partido definitivo dentro de la Leagues Cup que se jugará el domingo contra el Galaxy de Los Ángeles en el segundo duelo dentro del Grupo B, donde el entrenador Fernando Gago sabe que lo único que vale es el triunfo para seguir con vida en el certamen.

El Rebaño Sagrado ha trabajado toda la semana en busca de encontrar su mejor alineación disponible para este importante compromiso, ya que no todos los jugadores titulares vieron actividad el sábado pasado cuando se enfrentaron al San José Earthquakes, cayendo en penaltis luego de empatar el partido en tiempo regular casi en el último minuto.

Javier Aguirre y Raúl Tala Rangel

El entrenador fue presentado por tercera ocasión como timonel de la Selección Mexicana con la misión de darle un giro al conjunto nacional de cara al Mundial del 2026. Lo que es una buena noticia para varios elementos de las Chivas, especialmente para el guardameta Raúl Rangel, quien es uno de los más regulares en lo últimos meses y ya fue convocado por Jaime Lozano en la pasada Copa América. Esto debido a que el Vasco no tiene en la mira a Guillermo Ochoa, con lo que se abre una importante posibilidad de que el Tala siga siendo llamado al Tri.

Fernando Gago

Luego de las versiones que colocaban a Fernando Gago, entrenador de las Chivas en la orbita de la Selección de Ecuador, se dieron a conocer algunas razones por la que finalmente descartaron al estratega argentino: “En el tema de Fernando Gago, todo indicaría que se trató más de un “petardo” lanzado por promotores, además también se entiende que su cláusula de rescisión, no es nada accesible”, fue parte de lo que comentó el periodista Francisco Arredondo en Mediotiempo.

Gago busca el `primer triunfo en Leagues Cup. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

La verdad sobre Adolfo Bautista

El timonel del Tricolor, Javier Aguirre reveló lo que en verdad sucedió en el Mundial del 2010 cuando Adolfo Bautista, entonces jugador de Guadalajara, vio actividad en los Octavos de Final contra Argentina en lugar de Cuauhtémoc Blanco: “Bofo tenía un nivel altísimo que los destrozaba, seguramente Cuauhtémoc Blanco no estaba mal. Cuauhtémoc era un referente también importante. Bofo jugó por Cuauhtémoc Blanco. A Cuauhtémoc le dije, ‘no estás para Mascherano los 90 minutos. Voy a iniciar con Bofo para que me haga el trabajo defensivo’. Todo se va al garete con el primer gol, un fuera de juego flagrante, con un 2-0 ya la labor defensiva del Bofo me sobraba. Uno planea, se imagina cosas y si se entrenó evidentemente”, comentó Aguirre a TUDN.