Chivas de Guadalajara inició esta semana con el cierre sus entrenamientos para recibir a Mazatlán. En un encuentro adelantado de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El plantel del Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabajó domingo y lunes en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos cumplieron con la preparación para enfrentar a los Cañoneros en el Estadio Akron. El partido será para que los rojiblancos despierten en la campaña luego de cuatro partidos sin ganar.

Jugadores de Chivas, molestos con Paunovic

Los rojiblancos no han logrado ganar en los últimos cuatro partidos, donde acumulan tres derrotas y un empate, pero ese no es el único problema que afrontan en el Rebaño, debido a que las decisiones del entrenador Veljko Paunović han dejando molestos a algunos futbolistas, el principal desacuerdo es que Víctor Guzmán no sea titular, de acuerdo a reportes del comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta.

(Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

Amaury Vergara no estuvo en la junta de dueños

El propietario de Guadalajara, Amaury Vergara no estuvo presente en la reunión de dueños que se realizó el lunes pasado en Monterrey, donde los altos mandos recibieron un reporte por parte del Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, pero el presidente de Chivas argumentó que un problema personal le impidió acudir.

Foto: Imago7

Alineación de Guadalajara ante Mazatlán

Las Chivas buscarán por fin volver a ganar cuando esta noche se midan a Mazatlán en el Estadio Akron, donde se espera que el técnico serbio envíe algunas modificaciones con respecto al duelo ante Pachuca, este sería el 11 titular: Miguel Jiménez en la portería; Alan Mozo en la lateral derecha; y Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco Chiquete en la zaga central, Cristian Calderón como lateral izquierdo; en la media cancha con Fernando González junto a Fernando Beltrán y Víctor Guzmán; y en el ataque Yael Padilla, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.