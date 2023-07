Noticias de Chivas hoy 28 de julio: Televisa no quiso, critican a Paunovic; van por la revancha

Las Chivas de Guadalajara tienen en puerta su segundo compromiso dentro de la Leagues Cup para el cual se prepararán de la mejor manera tratando de dejar atrás lo que sucedió en Cincinnati, el timonel Veljko Paunović trabajará los siguientes días con miras al duelo ante Kansas City. Rebaño Pasión te presenta las mejores noticias del día.

El Rebaño Sagrado no tiene en mente otro objetivo que seguir con vida en el certamen que se realizará en Estados Unidos hasta el 19 de agosto, por ello la manera de cumplir con las expectativas es seguir mejorando y pensar en que no pueden darse el lujo de sumar un descalabro en la cancha del Sporting, donde por cierto, Alan Pulido no jugará por estar suspendido.

Televisa no quiso pasar el juego ante Cincinnati

La afición de los rojiblancos se quedó con las ganas de observar el duelo ante Cincinnati por televisión abierta, debido a que sin previo aviso quitaron de su programación el primer encuentro del Rebaño en la Leagues Cup. Aunque lo tenían anunciado tanto en Canal 9 como en VIX+, al final únicamente lo transmitieron por Apple TV tanto el jueves como el viernes que se reanudó ante la suspensión por tormenta eléctrica.

(Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

Critican a Paunovic por Erick Gutiérrez

El estratega de Chivas sorprendió con su alineación estelar para visitar a Cincinnati dentro de la Leagues Cup, ya que el refuerzo Erick Gutiérrez hizo su presentación de manera oficial, pero de acuerdo a algunos analistas como David Medrano, no jugó en su posición natural que es como volante por alguno de los costados y no en el centro como recuperador, lo cual hizo que perdiera dos balones claves que terminaron en gol de Brandon Vázquez.

Foto: Chivas

Guadalajara visitará al Sporting

Las Chivas terminaron los 30 minutos restantes contra Cincinnati y ahora piensan en su segundo encuentro del certamen que se realizará el siguiente lunes 31 de julio cuando se midan al Sporting Kansas City en busca de sumar un triunfo que los meta a la clasificación a los 16avos de Final. La mala noticia para los seguidores del Rebaño es que no podrán ver a Alan Pulido, quien está suspendido por agredir a un rival el domingo pasado.